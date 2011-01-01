قبل ساعات من الكشف عنها.. أسعار هواتف "آيفون 11"

01:11 م | الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
هواتف آيفون

هواتف آيفون

كتب: الوطن

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تعرف على أسعار هواتف «آيفون» الجديدة

تعرف على أسعار هواتف «آيفون» الجديدة

6 ساعات تفصلنا عن المؤتمر الصحفي العالمي الذي يشهد الكشف عن عن هواتف آيفون الجديدة، مساء اليوم الثلاثاء، وتزامنا مع ذلك الحدث كشفت تقارير صحفية عن أسعار هواتف "آيفون 11" الجديدة، وفقا لـ "سبوتنيك" نقلا عن موقع "جي إس إم آرينا". 

والهواتف التي من المقرر أن تطلقها الشركة العالمية، هي "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس"، وفي سياق التقرير التالي نسلط الضوء على أسعارها. 

- "آيفون 11" سيأتي بسعر 749 دولار أمريكي.

- "آيفون 11 برو" بسعر 999 دولار أمريكي. 

- "آيفون 11 برو ماكس"، ىبسعر 1099 دولار أمريكي.

 ومن المتوقع أن تكشف شركة "أبل" في مؤتمرها المنتظر، عن الجيل الخامس من ساعاتها الذكية الجديدة، وهي "أبل ووتش"، وسماعات "آير بود"، وشاحن "آير باور". 

بث مباشر للمؤتمر الصحفي العالمي 

وأعلنت "أبل"، أنها ستوفر بثا مباشرا للمؤتمر الخاص بالإعلان عن هوتف "آيفون 11"، وأحدث منتجاتها الإلكترونية من خلال موقع الفيديوهات "يوتيوب" للمرة الأولى.

يشار إلى أن "أبل" بثت إعلانها السنوي عن أحدث منتجاتها الإلكترونية، عبر حسابها على "تويتر" للمرة الأولى، العام الماضي.

 

 

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