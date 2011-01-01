أبل تعلن طريقة جديدة لعرض أحدث منتجاتها "آيفون 11"

12:38 ص | الأحد 08 سبتمبر 2019
أرشيفية

أرشيفية

كتب: حسن شحاتة

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أعلنت شركة "أبل" الأمريكية، عن توفير بث مباشر للمؤتمر الخاص بالإعلان عن هاتف "آيفون 11" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الشركة، وفقًا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وكانت شركة أبل قد اعتادت على بث إعلانها السنوي عن أحدث منتجاتها من خلال موقعها الرسمي عبر الإنترنت، أو عبر محرك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية".

موعد عرض "أبل" لإعلانها السنوي

ستقوم أبل بعرض إعلانها السنوي عن أحدث إصدار لهاتفها الجديد "آيفون 11" بإصداراته الثلاثة من خلال البث المباشر، المقرر انطلاقه يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر الجاري.

الإصدارات الثلاثة الجديدة لآيفون 11

الأصدار الأعلى سعراً "iPhone 11 Pro"، والذي سيحل محل هاتف "iPhone XS MAX" الحالي، و"iPhone 11"، وهو الإصدار المتوسط في السعر، والذي سيحل محل هاتف "iPhone XS" الحالي، و"iPhone 11 R" الذي سيكون هو الإصدار الأقل سعراً، وسيحل محل هاتف "iPhone XR" الحالي.

واعتادت "أبل" خلال السنوات الماضية، على بث الإعلان السنوي عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية.

"أبل"  تكسر طريقة عرض إعلانها السنوي

وقامت الشركة بكسر القاعدة لخدمة كافة المتابعين لمنتجاتها في العام الماضي، بعدما قامت ببث إعلانها السنوي عبر حسابها الرسمي على "تويتر" للمرة الأولى، لتقوم بمخالفة القاعدة المعتادة مرة أخرى، ولكن هذه المرة عن طريق "اليوتيوب".

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