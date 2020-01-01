أبل تخطط لتحديثات ثورية في 2020.. شراء أيفون 11 قد لا يكون أفضل قرار

06:41 ص | الإثنين 09 سبتمبر 2019
شعار شركة "أبل" الجديد الخاص بحفل تقديم "أيفون 11"

شعار شركة "أبل" الجديد الخاص بحفل تقديم "أيفون 11"

كتب: شريف محمد فريد

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باقي أقل من يومين على ازاحة شركة "أبل" الستار عن منتجاتها الجديدة لعام 2019، وأهمها "أيفون 11" و"أبل ووتش 5"، ويترقب الملايين حول العالم هذا الحدث الكبير، خاصة وأن شركة أبل اشتهرت دائماً بصناعة أفضل الهواتف والساعات الذكية.

إلا أن عشاق أيفون قد يتعرضون لصدمة كبيرة، بعد أن أوضحت العديد من التسريبات، أن الهاتف المنتظر، الذي سيأتي في 3 نسخ، لن يشهد تغييرات كبيرة من ناحية التصميم والتقنيات الحديثة عن نظيره السابق "أيفون X"، ما عدا لجوء أبل لوضع الكاميرات في إطار مربع، وخاصية الشحن اللاسلكي العكسي.

ادخرت شركة "أبل" بعض التغييرات الكبيرة لهاتف "أيفون" الذي سيصدر العام المقبل، في خطة لإجراء ثورة في تصميم وخواص سلسلة "أيفون"، بحسب ما نقله موقع "سكاي نيوز".

أوضح خبير منتجات أبل، "مينج تشي كو"، في تصريح لموقع "9 to 5 Mac"، أن هاتف "أيفون" سيشهد 3 تغييرات جذرية في عام 2020، متمثلة في تصميم جديد تماما يعبر عن نظرة جديدة لشركة أبل، بالإضافة إلى تحديثات ثورية في الكاميرات، وإدخال تكنولوجيا الـ"5G"، ويعتقد الخبراء أن قيام شركة أبل بإدخال تحديثات كثيرة ومبتكرة على هاتف أيفون الذي سيتم طرحه السنة المقبلة، هو محاولة من الشركة لاحتواء خيبة أمل الكثير من عملائها، لإحساسهم بأن هاتف أيفون قد فقد مكانته كأفضل هاتف في العالم، وتأخر حصولهم على التقنيات المتوافرة على هواتف الأندرويد.

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