"لا يمكنني السكوت".. 14 مطرب راب يفضحون جرائم أردوغان بأغنية

حصدت أغنية راب تركية نشرت على موقع يوتيوب، تصنف بأنها تعارض النظام عددا كبيرا من المشاهدات، كما أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتخطى عدد مشاهدات الأغنية التى حملت اسم "لا يمكنني السكوت" 2 مليون مشاهدة خلال ساعات قليلة من عرضها على اليوتيوب، وفقا لموقع سكاي نيوز.

وأدى الأغنية 14 مغن، على رأسهم مغني الراب الشهير في تركيا شانيشار، في الوقت التي تتصاعد فيه الاتهامات أمام الحريات في النظام التركي، وانتقد المطربون الوضع السياسي والاقتصادي للبلاد باللغة التركية.

ووصف البعض كلمات الأغنية بأنها جريئة وغير مسبوقة، وانتقدت الأغنية التى تستمر لمدة تتجاوز الـ 14 دقيقة انتهاكات حقوق الإنسان على يد أجهزة الأمن التركية وانحياز القضاء.

وانتقد المطربون خلال الأغنية الضغط الذي يمارسه نظام أردوغان على وسائل الإعلام التركية وكبت الحرية حتى إن الكثيرين لا يستطيعون التعبير عن آرائهم على وسائل التواصل الاجتماعي خوفًا من الاعتقال.

وتحدثت الأغنية عن سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرين إلى قصره الأبيض وهم يقصدون قصر الرئاسة، ومن المتوقع ان تثير الأغنية غضبه خلال الساعات القادمة.

وخلال عام واحد، سجنت السلطات التركية 98 شخصا في البلاد بتهمة إهانة أردوغان أو الإساءة إليه، الأمر الذي دفع منظمات حقوقية إلى الإعراب عن قلها من استخدام هذه الحجة في التضييق على معارضي الرئيس التركي.

وأدين في إطار دعاوى، كان خلفها الرئيس التركي، عدد من الصحفيين والفنانين أو مواطنين بسطاء، وذلك بتهمة "إهانة" شخصه.