ترجمة وتلفزيون.. ميزات قد لا تعرفها في "يوتيوب"

موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب يعد من أكثر المواقع استخداما وشعبية في العالم، إذ يستفيد منه ملايين المستخدمين حول العالم، وعلى الرغم من ذلك به مميزات لا يعرفها الكثيرون.

يحتوي يوتيوب على ميزات تجعله أكثر عملية وفائدة للمستخدمين، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من الإضافات التي لا يعرفها كثير من الناس عن الموقع لشهير الذي انطلق عام 2005 بحسب موقع "روسيا اليوم".

الترجمة

هذه الميزة يمكن استخدامها عند مشاهدة الفيديوهات التي تعرض بلغات أجنبية لا يفهمها المستخدم، إذ تظهر له ترجمة الفيديو بشكل مكتوب.

لتفعيل هذه الميزة يجب اتباع عدة خطوات، أولها الضغط على أيقونة الإعدادات الموجودة أسفل يمين الفيديو، ثم تفعيل اختيار Subtitles.

عرض العبارات النصية على الفيديو

الغرض من هذه الإضافة هي تحويل الكلام الموجود في الفيديو إلى عبارات مكتوبة، بهدف الاستفادة في فهم الموضوع الذي يقدمه الفيديو في حال كان المستخدم في العمل، أو غير قادر على فهم عبارات الفيديو بشكل واضح، ويمكن تفعيلها عن طريق رمز (CC).

وضع التلفزيون

أكبر المستفيدين من هذه الإضافة هم عشاق مشاهدة الأفلام عبر "يوتيوب"، لأن تفعيل خيار YouTube TV mode، بالضغط عليه، تزيد أبعاد عرض الفيديو، دون التحول إلى وضع "ملء الشاشة".

مشاركة الفيديو من وقت محدد

تفيد هذه الميزة من يودون مشاركة الفيديو من لقطة معينة في وقت محدد فيه، ولتفعيلها، فقبل إرسال رابط الفيديو يجب إضافة رمز (t=ms&) إلى نهاية عنوان URL الفيديو، وإضافة الدقيقة المحددة بعد رمز M والثانية المطلوبة بعد رمز S، ومن ثم الضغط على خيار مشاركة رابط الفيديو.