فيديو.. سيدة أمريكية تعثر على كائن بحري شبيه بوحوش أفلام الرعب

04:28 ص | الخميس 05 سبتمبر 2019
سيدة أمريكية تعثر على كائن مخيف

سيدة أمريكية تعثر على كائن مخيف

كتب: وكالات

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نشرت سيدة في ولاية ألاسكا الأمريكية مقطع فيديو على صفحتها الخاصة بموقع "فيسبوك" يظهر فيه كائن بحري ذو أذرع برتقالية اللون.

وعثرت السيدة وتدعى سارة فاسر ألفورد قبالة ساحل جزيرة أمير ويلز على مخلوق صغير مرئي يتحرك ببطء برتقالي اللون وقامت بتصويره ونشرت مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي ، وفقا لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

وخلال أيام قليلة حقق مقطع الفيديو أكثر من 1.2 مليون مشاهدة وقارن رواد موقع "فيسبوك" المخلوق البحري بالوحوش التي تظهر في أفلام الرعب وفقا لـ"سبوتنيك".

وتم تصنيف الحيوان البحري كنوع من نجوم البحر التي تنتمي إلى فصيلة اللافقاريات، ويتكون جسمها من قرص مركزي مسطح تمتد منه أذرع طويلة مرنة تستخدمها  للتنقل عبر قاع البحر.

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