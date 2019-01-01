"تركي ع السيخ" مطعم شاورما في المحلة.. وصاحبه: "الاسم لجذب الانتباه"

"التسويق فن مش عن عن".. لسان حال كل من يرى لافتة مطعم "تركي ع السيخ" للشاورما، لأنه من الناحية التسويقية والدعائية، اسم ناجح جدا، فاسم هذا المطعم لا يترك شخص إلا ويجذب انتباهه، بصرف النظر عن جودة ما يقدم، والسبب التشابه الكبير مع اسم شخصية عامة ومثيرة للجدل.

كحال الكثيرين، لم يفشل اسم المطعم في جذب انتباه رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، الذي استوحى صاحب المطعم الاسم منه، فهو شخص مشهور جدا في مصر.

تعامل آل الشيخ مع الأمر لم يختلف كثيرا، وسخر من الاسم والصورة التي تشبهه بنشر صورة للمطعم عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، الأسبوع الماضي، وعلق "يا ليت يكون طعمها كويس، بعدين أبي نسبتي".

وقال أحمد إبراهيم، مالك المطعم، الذي يقع في مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، لـ"الوطن": "فتحت المطعم يوم وقفة عيد الأضحى اللي فات، من حوالي 3 أسابيع، وأنا صاحب فكرة الاسم".

السبب الرئيسي لاختيار أحمد إبراهيم لهذا الاسم لمطعمه الجديد، قائم على التسويق في الأصل "السبب طبعا عشان جذب الانتباه مش أكتر".

يوضح مالك "تركي ع السيخ"، الذي يؤكد أن اختيار اسم مطعمه يشبه كثيرا اسم رئيس هيئة الترفيه السعودية، فقط من أجل جذب انتباه الزبائن فى محيطه: "مقصدش المستشار تركي آل الشيخ بحاجة وحشة بأى حال من الأحوال، ومكنتش متخيل إنه يوصل له".

أحمد يعتبر الأكل مجرد هواية، وهي ليست عمله الأساسي "أنا أصلا مدير مبيعات في شركة تأمين مالتي ناشيونال، وشغال فى المجال دا من 8 سنين، والأكل بالنسبالي هواية مش أكتر".

وقال: "الموضوع بعيد عن أي خلافات رياضية، أنا في كل الأحوال لو كنت زملكاوي أو أهلاوي أو بشجع بيراميدز أو أي نادي كنت هكتب المطعم بنفس الاسم".