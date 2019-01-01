مسابقة جديدة من تركي آل الشيخ والجائزة سيارة BMW موديل 2019

أعلن المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا الأسباني، تفاصيل مسابقة جديدة، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، على أن تكون الجائزة عبارة عن سيارة BMW 318i موديل 2019.

وأوضح تركي آل شيخ، أن للمسابقة شروط وهي "الإجابة الصحيحة على السؤال، عمل لايك وشير لهذا البوست، متابعة الحسابات في وسائل السوشال ميديا وعمل فولو، وذلك عبر تويتر وفيس بوك وانستجرام".

وعن سؤال المسابقة الجديدة، هو توقع نتيجة مباراة الميريا وMalaga القادمة والتي ستقام بتاريخ 2019/9/7 في السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وستدخل جميع التوقعات الصحيحة والمطابقة للشروط فيما يتعلق بمتابعة الحسابات في السحب على السيارة.

ومن المقرر، أن يدخل السحب أيضاً من سيشارك في مقابلات برنامج مذيع الشارع مع أحمد رأفت، ويقوم بالإجابة على أسئلة أحمد وإنجاز التحديات المطلوبة منه.