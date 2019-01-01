شركة تجمع موظفيها لمشاهدة "ولاد رزق2"..وصاحبها: "هئ ومئ علشان نفسيتهم"

04:27 م | السبت 31 أغسطس 2019
موظفون أحد شركات المقاولات

موظفون أحد شركات المقاولات

كتب: فادية إيهاب

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"قررنا نحن إدراة شركة أركان معد ساعات العمل لجميع الموظفين يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019 إلى الساعة العاشرة مساء، لحضور فيلم أحمد رزق الجديد ولاد رزق 2".. بتلك المقدمة دعت إحدى شركات المقاولات والاستثمار العقاري، جميع مواظفيها في إعلان رسمي، لحضور أحد الأفلام الموجودة بدور العرض، في سينما سيتي سكيب. 

ترجع الفكرة إلى عماد عيسى مدير شركة المقاولات، الذي دائما ينفذ أفكار مشابهة حيث يتعامل في عمله بمبدأ مدرسة الانتماء والولاء والحب للمكان، وفقا لما قاله خلال حديثه مع جريدة "الوطن". 

وجاء الهدف من الفكرة، بحسب الإعلان الذي وقعه مدير الشركة من أجل: "بث روح المرح والفرح والهئ والمئ، وتلطيف جو العمل"، على أن يتم تنفيذ ما ذكره من ساعته وتاريخه حرصا على نفسية الموظفين، متحملة الشركة كامل التكلفة. 

"الاهتمام بنفسية الموظفين يصب في مصلحة العمل بشكل عام".. هكذا يعبر مدير الشركة عن أهمية قراره، لافتا إلى أنه يفكر في تعيين موظف جديد مسؤول فقط عن السعادة في الشركة. 

ومع قرار الشركة الخاص بمتابعة أحد الأفلام بدور السينما، انهالت العديد من التعليقات المتضمنة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "الشركة الفرفوشة رزق"، واصفا مديرها الموظفين: "رقص وفرح كأنهم عبروا المانش". 

اختيار الفيلم الذي سيشاهده الموظفين بالشركة، جاء بناء على استفتاء بينهم ليستقروا في النهاية على "ولاد رزق 2" بدلا من "خيال مآتة" المطروح في الإعلان، كونه خفيفا وذات طابع كوميدي بالنسبة لهم.

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