تسبب الإصابة بالسرطان.. 5 عادات خاطئة نفعلها يوميا أثناء تناول الطعام

يتبع البعض عادات روتينية يومية والتي من بينها تناول الطعام أثناء العمل، الأمر الذي يسبب أضرارا خطيرة من بينها الإصابة بسرطان المعدة.

وأوضح عدد من الأطباء أن العديد من الأشخاص يتناولون الطعام في أثناء عملهم على الكمبيوتر، وهذه العادة تساعد على ظهور اضطرابات في عمل أعضاء الجسم وحتى الإصابة بالسرطان، حيث لا يمكن للشخص التحكم في عملية مضغ الطعام أمام شاشة الكمبيوتر، ما يعني وصول الطعام إلى المعدة دون أن يمضغ جيدا.

وتناول الطعام واستخدام لوحة مفاتيح الكمبيوتر في نفس الوقت، يساعد على ابتلاع الشخص ملايين البكتيريا المنتشرة في لوحة المفاتيح، بما فيها مسببات الأمراض الخطيرة والالتهابات، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي بما فيها نمو الأورام، وفقا لصحيفة "البيان".

وحذر الأطباء من تناول الطعام بشكل سريع أثناء الوقوف، حيث تعد عادة خطرة جدا لأن الإنسان عندما يأكل وهو يسير أو يقف، تصبح عملية وصول الطعام من المريء إلى المعدة أسرع من المعتاد، كما أن هذه العادة تؤثر في عملية الهضم، ما يزيد من احتمال زيادة الوزن، بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بالسكري.

ومن بين العادات الخاطئة التي حذر منها الأطباء تناول الطعام البارد، إذ تسبب الحرارة المنخفضة بطء العمليات البيولوجية الكيميائية وسوء عملية الهضم، ما يؤدي إلى الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي.

ويفضل الابتعاد عن تناول الطعام خارج المنزل أو تناول الوجبات السريعة، حيث إن تناول الطعام خارج المنزل يساهم في تلوث الجسم بالمواد الكيميائية، التي تسبب تغيرات سلبية فيه، كما تتسبب المواد الكيمائية في الإصابة بالربو ومتلازمة فرط النشاط، وسرطان الثدي، والسمنة، والنوع الثاني من السكري، واضطرابات في الجهاز العصبي والتناسلي، والعقم.

وبحسب البيانات المتوفرة، فإن نسبة هذه المواد الكيميائية في أجسام الذين يتناولون طعامهم خارج المنزل أعلى بـ35% مقارنة بمن يأكلون في بيوتهم.