وفاة مراهقة صعقا بالكهرباء في شاطئ بالدومينيكان

05:48 ص | الخميس 29 أغسطس 2019
شاطئ جمهورية الدومينيكان

شاطئ جمهورية الدومينيكان

كتب: حاتم سعيد حسن

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توفيت سائحة أرجنتينية في جمهورية الدومينيكان بعد أن صعدت على السلالم المعدنية المتصلة بأسلاك عارية أثناء تجولها على الشاطئ.

وصعقت الفتاة وتدعى ميلينا كابوتا وتبلغ من العمر17 عاما، بصدمة كهربائية قاتلة أمام إخوتها وأبناء عمومتها وهي تمشي حافية القدمين متجهة إلى الفندق الذي تقيم به مع عائلتها في بونتا كانا مطلع الأسبوع الماضي، بحسب "ديلي ميل".

وكانت الفتاة قد صعدت على السلالم المعدنية بالجسر ولكنها اتصلت بالأسلاك العارية، وهرع طاقم الطوارئ إلى مكان الحادث لكنهم لم يتمكنوا من مساعدة المراهقة وأعلنه وفاتها.

وتوصل التحقيق الأولي إلى أن الفتاة توفت نتيجة قصور في الجهاز التنفسي، وبالرغم من ذلك عائلة الفتاة تنتظر نتائج تشريح الجثة.

وكانت الفتاة وعائلتها يقيمون في "Be Live of Bayahibe" في فنادق "Globalia" التي أصدرت بيانًا تقول إنه لا توجد أسلاك عارية في أماكن عملهم، ويعتبر حادث وفاة الفتاة كابوتا هو الأحدث في سلسلة طويلة من حوادث الوفيات السياحية في جمهورية الدومينيكان بالأشهر الأخيرة.

يذكر أنه قد توفي 13 أمريكيًا في جمهورية الدومينيكان هذا العام فقط، حيث ادعى العديد من المصطافين الآخرين أنهم مرضوا بشكل غير مفهوم.

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