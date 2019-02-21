بعد مدرعة ريد ستار.. أغرب طرق احتفالات اللاعبين في الملاعب العالمية

04:22 ص | الخميس 29 أغسطس 2019
ناقلة جنود مدرعة في احتفال ريد ستار الصربي

ناقلة جنود مدرعة في احتفال ريد ستار الصربي

كتب: حسن شحاتة

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فاجأت جماهير نادي ريد ستار بلجراد الصربي جميع عشاق الساحرة المستديرة، بعد الاحتفال بناقلة جنود مدرعة مفتوحة مع لاعبي فريقهم، بعد تأهلهم لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وتمكن ريد ستار من التأهل لدور المجموعات بالشامبيونزليج، بعد تخطي عقبة يانج بويز السويسري، بنتيجة 3-3 في مجموع المباراتين، مستفيدا من أفضلية الهدف خارج القواعد، حيث تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب على الأراضي السويسرية، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل بهدف لمثله.

ونرصد لكم أغرب طرق احتفالات اللاعبين في الملاعب العالمية، في التقرير التالي:

الاحتفال على طريقة قاعدة الحمام

قام لاعبو نادي ستيارنان الأيسلندي بالاحتفال بهدف لفريقهم، من خلال تمثيل قاعدة حمام، وجلس صاحب الهدف على ظهر أحد زملائه وكأنه يقرأ الصحف وهو في الحمام.

الاحتفال على طريقة لعبة البولينج

احتفل لاعبو نادي إف سي ميدتيلاند، بعدما إحرز كين إثو هدفًا لفريقه، على طريقة لعبة البولينج عندما قام بحمل الكرة بعد تسجيلها وإيقاف اللاعبين صفًا ليرمي الكرة اتجاههم ويتساقطوا كالبولينج.

احتفال حارس مازيمبي

احتفل الكونجولي كيديابا، حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي على طريقته الشهيرة بعد أهداف فريقه، وكان أبرزها احتفاله في مباراة الترجي بعد إحراز فريقه للهدف الخامس.

احتفال جوميز

أثار احتفال الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي، الذعر لطفل جامع الكرات، بعدما احتفل بهدفه في مرمى الاتحاد في الكلاسيكو السعودي بالدوري، ليقوم بعدها بالاعتذار للطفل وإهداءه قميصه.

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