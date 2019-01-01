جماهير "ريد ستار" الصربي تحتفل بالتأهل لـ"الشامبيونزليج" بـ"مدرعة"

أثارت جماهير نادي ريد ستار بلجراد الصربي الجدل، بعدما قاموا بالاحتفال بناقلة جنود مدرعة مفتوحة مع لاعبي فريقهم، بعد تأهلهم لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

وتأهل الفريق الصربي لدور المجموعات بالشامبيونزليج، بعد تخطي عقبة يانج بويز السويسري، بنتيجة 3-3 في مجموع المباراتين، مستفيدًا من أفضلية الهدف خارج القواعد، حيث تعادل الفريقان بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب على الأراضي السويسرية، قبل أن ينتهي لقاء الإياب بالتعادل بهدف لمثله.

وفاجأ الفريق الصربي الجميع بركوب ناقلة جنود مدرعة، يتجولون بها في شوارع العاصمة الصربية احتفالا بالتأهل، وفقًا لما ذكرته شبكة سكاي نيوز.

ولم تكن هذه الواقعة الأولى في المباراة من قبل الجماهير الصربية، حيث قاموا بوضع دبابة عسكرية خارج ملعب الفريق، قبل انطلاق مباراتهم مع الفريق السويسري.

وكانت واقعة الدبابة قد أثارت غضب جارتها تركيا، التي انتقدت هذا التصرف، مفسرين الأمر على أنه إشارة إلى الهجوم الذي شنته القوات الصربية على مدينة فوكوفار الكرواتية، خلال حرب استقلال كرواتيا عن يوغوسلافيا في بداية التسعينيات.