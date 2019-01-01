مدرسة تكفل الطلاب الأيتام وغير القادرين بتوزيع الزى والأدوات مجاناً

08:39 م | الثلاثاء 27 أغسطس 2019
تجهيز الزى المدرسى لتوزيعه على الطلاب

تجهيز الزى المدرسى لتوزيعه على الطلاب

كتب: مها طايع

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الزى والحذاء والأدوات المدرسية، مستلزمات ترهق أولياء الأمور خاصة غير القادرين على توفيرها لأبنائهم بسبب ارتفاع الأسعار، وفرها إبراهيم صالح، مدير مدرسة أنس بن مالك الابتدائية، بالتعاون مع أهالى حى مدينة السلام، فقبل حوالى شهر من بدء العام الدراسى الجديد، دشّن مبادرة لتوفير جميع مستلزمات الدراسة مجاناً للطلاب غير القادرين.

«عملت حصر للطلاب الأيتام وغير القادرين فى مدرستى، وتم إعداد قائمة بيهم وبعد الانتهاء من شراء كل المستلزمات هنوزع عليهم الزى كاملاً والحذاء الرياضى وكل الأدوات المدرسية اللى هيحتاجوها»، تستمر المبادرة حتى 20 سبتمبر المقبل: «التوزيع هيكون فى مكتبى، بعد التواصل مع أهالى الطلاب». وتولى المدرسة اهتماماً خاصاً بالأيتام ليس فقط خلال فترة المبادرة بل طوال أيام الدراسة: «إحنا معاهم طول الوقت، ساعات بنجمع ملابس الخروج اللى صغرت على الطلبة وبنغسلها ونكويها ونكيّسها ونوزعها على طلبة تانيين عشان نفرّحهم».

يتولى تنظيم المبادرة، وليد غزال، أحد سكان المنطقة، الذى شجع الأهالى على التعاون للتبرع فى المبادرة: «الناس ساعدتنا كتير أول ما عرفوا أننا عاملين مبادرة عشان نكفل الطلاب غير القادرين قبل بدء الدراسة، قدرنا لحد دلوقتى نشترى كميات كبيرة من لبس المدرسة ولما نخلص هنبدأ توزيع»، ويتولى «وليد»، مسئولية شراء الزى والأحذية الجلدية والرياضية لتسليمها كاملةً، آملاًَ أن تعمَّم المبادرة فى كل مدارس الجمهورية: «يا ريت كل الناس تحس بأولياء الأمور اللى مش قادرين يجيبوا لولادهم حاجة».

 

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