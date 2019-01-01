فشل نقل أول روبوت بملامح بشرية للفضاء

فشلت المركبة الفضائية "سويوز" التي تحمل "فيدور"، وهو أول روبوت بملامح بشرية، في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية، بحسب "سكاي نيوز"، نقلا عن وكالات أنباء روسية.

وفشلت العملية، بعدما كان من المقرر أن يحصل الالتحام في الساعة 05:30 بتوقيت جرينتيش، فاضطرت المركبة إلى إعادة تشغيل المناورات للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

وعندما كانت "سويوز" على بعد 100 مترا من المحطة، انقطع البث المباشر على موقع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس".

وعند الساعة 6:38 بتوقيت موسكو أقلع الروبوت "فيودور" الذي يحمل رمز التعريف "سكايبوت إف 850" في صاروخ "سويوز"، من قاعدة الفضاء الروسية في بايكونور فيكازاخستان.

ويبلغ طول هذا الروبوت الفضي الذي يكتسي ملامح بشرية 1:80 متر، وهو يزن حوالي 160 كيلوجراما، ويمتلك حساب في كل من "إنستجرام"، و"تويتر"، يستعرض فيه نشاطاته اليومية، مثل تعلمه طريقة فتح زجاجة مياه.

وكان من المفترض أن ينفذ الروبوت مهمات مختلفة في محطة الفضاء الدولية، تحت إشراف الرائد الروسي ألكساندر سكفورتسوف الشهر الماضي.