احذر من القاتل الخطير.. أبرز أعراض مرض سرطان الأمعاء

يصنف الخبراء مرض سرطان الأمعاء، الذي يصعب ظهور أعراضه في البدايات، على أنه من الأمراض الخطرة والمميتة.

وذكر المركز البريطاني لبحوث السرطان أن بداية سرطان الأمعاء تكون من القولون عادة، وعندما ينتشر، يصيب الكبد والرئتين.

وينصح الخبراء في المركز البريطاني بالمتابعة الطبية والبحث وراء هذا المرض، لأنه كلما كان تشخيص الإصابة به مبكرا، كانت فرصة الشفاء عالية، بحسب موقع "روسيا اليوم".

لا تظهر أعراض مرض سرطان الأمعاء بوضوح، وهنا تكمن المشكلة، لأن معظم الأشخاص يتجاهلون احتمال الإصابة بهذا المرض اللعين.

أعراض سرطان الأمعاء

يعتقد الخبراء في مركز بحوث السرطان ببريطانيا، أن أعراض سرطان الأمعاء تأتي على شكل: فقدان في الوزن، آلام أسفل البطن، انتفاخ وانزعاج، اضطراب في عمل الجهاز الهضمي، ظهور دم في البراز.

متى يجب زيارة الطبيب؟

أكد الخبراء في المركز البريطاني أن زيارة الطبيب لازمة وضرورية إذا ظلت هذه الأعراض لعدة أسابيع، عندها يجب أن يتم اتخاذ اللازم.

أسباب سرطان الأمعاء لم يستطع الباحثون التوصل إليها حتى الآن، ونصحت دراسات عديدة بتناول المواد الغذائية المليئة بالألياف والامتناع عن العادات السيئة، لأن هذا يقلل كثيرا من خطر تطور المرض. إضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي صحي يسمح بمنع تطور سرطان الأمعاء بنسبة 54%.