"قرارات مؤقتة".. تحديات وتغييرات في صفوف الأهلي أمام "اطلع بره"

في تمام الساعة السابعة مساءا يلتقي النادي الأهلي بفريق "اطلع بره" في إياب دور الـ64 من بطولة أفريقيا.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم بعد عدة تغييرات في صفوف الفريق، خلال الأيام القليلة الماضية، والتي توالت بعد الهزيمة على يد بيراميدز والخروج من كأس مصر من دور الـ16، أبرزها ما يلي.

تعيين محمد يوسف مديرا فنيا

لأول مرة منذ عام 2013، يتولى محمد يوسف كمدير فني للنادي الأهلي، كما دخل مع الفريق معسكرًا مغلقًا، أمس الخميس في برج العرب بالإسكندرية، استعدادًا لمواجهة «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

ويأمل جماهير"المارد الأحمر" في ظهور الفريق بشكل جيد في لقاء العودة، اليوم، بقيادة "يوسف"، الذي كانت آخر بطولة أفريقية حصدها الأهلي من نصيبه.

استبعاد أزارو

قرر محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، استبعاد وليد أزارو، خاصة بعد المستوى الذي ظهر به مؤخرا والانتقادات العديد التي طالته من قبل الجمهور وتراجع مستواه بشكل كبير وإهداره للعديد من الفرص المحققة أمام المرمى.

صلاح محسن يعود للتشكيل الأساسي

وضم محمد يوسف في ثاني قراراته الفنية، مهاجم الفريق صلاح محسن إلى قائمة الفريق، بعد استبعاده كثيرا خلال الفترات الماضية من قبل المدير الفني السابق للنادي الأهلي مارتن لاسارتي، الذي كان يعتمد بشكل كبير خلال توليه المسئولية، على الثنائي وليد أزارو ومروان محسن في خط الهجوم، ولم يشارك في المباريات كثيرًا الموسم الماضي، سواء في بطولة الدوري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا.

تحديات لصلاح محسن في لقاء اليوم

ويحاول صلاح محسن، في لقاء اليوم، أمام بطل جنوب السودان، أن يستعيد لياقته الفنية والبدنية بعد استبعاده كثيرا خلال الفترات الماضية،

وطالب "يوسف" المهاجم الشاب بمحاولة استغلال الفرصة في مباراة اليوم والتمسك بها والظهور بأفضل شكل ممكن،وإثبات أنه يستحق البقاء في الفريق في الموسم الجديد، والرد على كل المشككين في قدراته في الفترة الأخيرة، ومحاولة حجز مكان في التشكيل الأساسي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة مع الحالة التي يظهر بها المغربي وليد أزارو.

وكان الأهلي، حقق فوزًا عريضًا على «اطلع برّه» بطل جنوب السودان في ذهاب الدور التمهيدي برباعية نظيفة سجلها علي معلول ووليد أزارو (هدفان) وأحمد الشيخ.

ويدخل النادي الأهلي اليوم بالتشكيل: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومحمود وحيد، ومحمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومحمد مجدي "قفشة"، وأحمد الشيخ، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجيرالدو، وصلاح محسن، وجونيور أجاي.