أمير كرارة يتحدى فريدة عثمان بفيديو سباحة الفراشة

نشر الممثل أمير كرارة، مقطع فيديو، عبر حسابه على تويتر، يقلد فيه السباحة المصرية فريدة عثمان.

فيديو أمير كرارة، تضمن ممارسته للسباحة بطريقة الفراشة، وهي أكثر أنواع السباحة التي تشتهر بممارستها البطلة المصرية، حيث تلقب بـ"الفراشة المصرية"، وعلق عليه: "جايلك يا فريدة يا عثمان".

وقامت فريدة عثمان بمشاركة الفيديو على صفحتها، لتقبل التحدي معلقةً "مستنياك".

وتعد فريدة عثمان أحد أبرز ممارسي رياضة السباحة في مصر وأفريقيا، حيث أنها صاحبة الرقم القياسي في مسابقات الـ 50 متر فراشة، وأول مصرية تحمل رقما قياسيا عالميا في السباحة.

وتوجت بالعديد من الميداليات في البطولات الأفريقية، كان أخرها الحصول على الميدالية الذهبية في سباق 50 متر حرة ضمن دورة الألعاب الإفريقية، المقامة حاليًا على الأراضي المغربية، كما سبق لها التتويج بالميدالية الفضية في بطولة الأبطال العالمية للسباحة، التي أقيمت في المجر

وشارك أمير كرارة في العديد من الأعمال الدرامية التي شهدت نجاحًا كبيرًا، كان أبرزها مسلسل "كلبش" والذي تم إنتاج 3 أجزاء منه حتى الآن، أشتهر خلالها بلقب "باشا مصر".