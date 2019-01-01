إدانة مصري يعمل في "أوبر" باغتصاب أمريكية: اعتدى عليها 53 دقيقة

سلوك مشين ارتكبه مصري يعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل سائقا في شركة أوبر لخدمات التوصيل، إذ اغتصب فتاة مخمورة خلال توصيلها إلى منزلها في ولاية فلاديفيا، في فبراير الماضي.

أحمد الجعفري الذي يبلغ من العمر 27 عاما، أُدين بتهمة الاعتداء الجنسي واستغلال شخص فاقد الوعي، وارتكاب سلوك جنسي مشين، بعد أنّ بيّنت التحقيقات أنّ المتهم نقل الفتاة من أحد الكازينوهات إلى منزلها في مسافة لا تتجاوز 15 دقيقة، وتوقف في الطريق واعتدى عليها "53 دقيقة"، ادعى بعدها أنّها تقيأت في السيارة وأضاف 150 دولارا إضافيا لقيمة الرحلة.

أنكر الجعفري ما نسب إليه من اتهامات بشأن اغتصاب الضحية، وأظهر تحليل الحمض النووي حدوث علاقة بين المتهم والمجني عليها، بعدها قال الشاب إنّ ما حدث بينه وبين الفتاة كان بالتراضي، وأنّه رفض الاعتراف في البداية بسبب زوجته الحامل، حسب ما أكد محامي المتهم توماس هوجان.

مساعد المدعي العام فينسنت روبرت كوكو قال إنّ "الفتاة كان ينبغي أن تكون آمنة، المتهم كان يعلم أنّها ضعيفة وبمفردها، وأنّها مخمورة للغاية"، بينما قال محامي الجعفري أمام هيئة المحلفين، إنّ "الجنس كان بالتراضي، والجعفري كذب في البداية لأنه خشيّ من معرفة زوجته الحامل"، أما الجعفري فأقرّ خلال شهادته أمام المحكمة أنّ الفتاة كانت مخمورة.

وقفت الضحية أمام هيئة المحكمة، وقالت إنّها لا تتذكر ما حدث بعد أن غادرت الكازينو في نحو الساعة الثانية صباحا، وأنّها استيقظت في اليوم التالي وهي تعاني من كدمات على فخذيها فضلا عن شعورها بألم شديد، وحين اتجهت إلى المستشفى أخبروها أنّها تعرضت للاغتصاب.

وقال توم هوجان محامي مقاطعة تشيستر في بيان نشره على موقع التواصل الاجتماعي: "أدين المدعى عليه أحمد الجعفري، وهو سائق في شركة أوبر الأمريكية، بعد محاكمة استمرت أسبوعًا باغتصاب امرأة فاقد الوعي، كان من المفترض أن يقلها إلى منزلها كما تقتضي وظيفته"، بينما أدان مسؤولو "أوبر" في الولايات المتحدة سلوك السائق، وقالوا إنّه فُصل من العمل نهائيا.