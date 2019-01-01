"أوبر" تطلق خدمة توصيل الركاب بـ"الهيلكوبتر".. بـ3350 جنيها

05:47 ص | الأحد 09 يونيو 2019
شعار "أوبر"

شعار "أوبر"

كتب: مصطفى الصبري

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تخطط شركة "أوبر" العالمية، لإطلاق خدمة جديدة لنقل الركاب، قد تبدو وسيلة باهظة الثمن لتجنب حركة المرور في المدينة، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أسرع طريق فهي الأفضل.

وأعلنت الشركة أنها تستعد لتقديم خدمات النقل بالطائرات الهليكوبتر من مطار جون كنيدي إلى وسط مانهاتن، عبر خدمة "Uber Copter"، وتستعد لإطلاق أولى الرحلات خلال أسابيع، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وستبدأ الرحلات، التي تستغرق نحو 8 دقائق، في 9 يوليو مع تكلفة من المتوقع أن تتراوح بين 200 و225 دولارًا للفرد، مع تضمين النقل البري في المدينة والمطار.

وقالت "أوبر" إن خدمة Copter ستقل الركاب بين مطار جون كينيدي في نيويورك ومطار مانهاتن.

وأكدت الأخبار طموحات "أوبر" على تجاوز شوارع المدينة من خلال جهود "النقل الجوي" المنسقة من خلال فريقه الجديد Uber Elevate.

وستساعد الرحلات الجوية الجديدة "أوبر" في جمع البيانات من أجل توفير مجموعة واسعة من وسائل النقل الجوي في السنوات المقبلة، وفقًا لما قاله مسؤولون بالشركة.

وتروج "أوبر" لهذا كحل "سهل" يتضمن جميع وسائل النقل التي يمكن حجزها على تطبيق الهاتف الذكي الخاص بها.

وسبق أن أعلنت أوبر عن خطط للنقل الجوي بحلول عام 2023 بين الضواحي والمدن، وربما داخل المدن في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتعمل مع شركاء لتطوير "سيارات طائرة" أو طائرات كهربائية صغيرة ذات قدرة إقلاع وهبوط رأسي.

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