الاكتئاب والماريجوانا خطر يهدد المقلعين عن التدخين

كشفت دراسة أمريكية، عن زيادة معدل ارتفاع عودة المقلعين عن التدخين إلى تعاطي الماريجونا والكحول، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى معاناتهم من الاكتئاب.

وقام فريق البحث في جامعة مدينة نيويورك وجامعة كولومبيا، باكتشاف معاناة المدخنين السابقين من الاكتئاب بنسبة ارتفعت من 4.88% إلى 6.04%، وذلك من عام 2002 إلى 2016، مطالبين الأطباء بضرورة مراقبة مرضاهم المقلعين عن التدخين، حتى لا يتعرضوا لانتكاسة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونشرت المجلة الأمريكية للطب الوقائي Elsevier، الدراسة التي قام بها الفريق الخاصة بشأن تحليل البيانات من المسح الوطني حول تعاطي المخدرات والصحة من عام 2002 إلى 2016.

وأكد الفريق، على زيادة الاكتئاب من 5% إلى أكثر 6%، وانتشار الماريجوانا بنسبة كبيرة من 5.35% إلى 10.09%، وارتفاع معدل شرب الكحول من 17.22% إلى 22.23%، لدى 67 ألفا من المقلعين عن التدخين، الذين تتراوح أعمارهم من 18 عامًا فأكثر.

ورجح الفريق أن السبب في ارتفاع معدلات انتشار الماريجوانا، يعود إلى زيادة عدد الدول التي شرعت تعاطيها، وبينما يلجأ بعض المدخنين لاستخدامها في محاولة للإقلاع عن التدخين، يزيد تعاطيها من احتمالية تدخين السجائر مرة أخرى، حيث سلط الفريق الضوء بنتائجه على ضرورة الحذر من التهديد المحتمل للتقدم المحرز في الحد من انتشار استخدام السجائر.