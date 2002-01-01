الاكتئاب والماريجوانا خطر يهدد المقلعين عن التدخين

04:21 ص | الأربعاء 21 أغسطس 2019
أرشيفية

أرشيفية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

دراسة بريطانية: الشيكولاتة الداكنة تقلل الاكتئاب

دراسة بريطانية: الشيكولاتة الداكنة تقلل الاكتئاب

كائنات حية داخل جسم الإنسان تقي من السمنة وتعالج الاكتئاب

كائنات حية داخل جسم الإنسان تقي من السمنة وتعالج الاكتئاب

الاكتئاب يشنق طالباً في سوهاج

الاكتئاب يشنق طالباً في سوهاج

تعالج الاكتئاب.. دراسة: الطبول مفيدة لنفسية الإنسان

تعالج الاكتئاب.. دراسة: الطبول مفيدة لنفسية الإنسان

كشفت دراسة أمريكية، عن زيادة معدل ارتفاع عودة المقلعين عن التدخين إلى تعاطي الماريجونا والكحول، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى معاناتهم من الاكتئاب.

وقام فريق البحث في جامعة مدينة نيويورك وجامعة كولومبيا، باكتشاف معاناة المدخنين السابقين من الاكتئاب بنسبة ارتفعت من 4.88% إلى 6.04%، وذلك من عام 2002 إلى 2016، مطالبين الأطباء بضرورة مراقبة مرضاهم المقلعين عن التدخين، حتى لا يتعرضوا لانتكاسة، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونشرت المجلة الأمريكية للطب الوقائي Elsevier، الدراسة التي قام بها الفريق الخاصة بشأن تحليل البيانات من المسح الوطني حول تعاطي المخدرات والصحة من عام 2002 إلى 2016.

وأكد الفريق، على زيادة الاكتئاب من 5% إلى أكثر 6%، وانتشار الماريجوانا بنسبة كبيرة من 5.35% إلى 10.09%، وارتفاع معدل شرب الكحول من 17.22% إلى 22.23%، لدى 67 ألفا من المقلعين عن التدخين، الذين تتراوح أعمارهم من 18 عامًا فأكثر.

ورجح الفريق أن السبب في ارتفاع معدلات انتشار الماريجوانا، يعود إلى زيادة عدد الدول التي شرعت تعاطيها، وبينما يلجأ بعض المدخنين لاستخدامها في محاولة للإقلاع عن التدخين، يزيد تعاطيها من احتمالية تدخين السجائر مرة أخرى، حيث سلط الفريق الضوء بنتائجه على ضرورة الحذر من التهديد المحتمل للتقدم المحرز في الحد من انتشار استخدام السجائر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

هل صعد قدماء المصريين إليه.. العثور على "تابوت فرعوني" في المريخ

هل صعد قدماء المصريين إليه.. العثور على "تابوت فرعوني" في المريخ

عثرت وكالة ناسا على صور تكشف وجود تابوت لدفن الموتى على سطح المريخ، بالتزامن مع اكتشاف تماثيل فرعونية، مما يثير نقاش حول طبيعة قدماء المصريين
"رفضوا توفير أتوبيس فذهبنا مشيا".. مدرب نيجيريا يكشف كواليس "الجدعنة" مع ناشئي اليد

"رفضوا توفير أتوبيس فذهبنا مشيا".. مدرب نيجيريا يكشف كواليس "الجدعنة" مع ناشئي اليد

مدرب منتخب نيجيريا الذي ساند منتخب مصر أمس في نهائي كأس العالم لناشئي اليد يتحدث إلى "الوطن".
يهلك البطارية.. خطأ شائع يقع فيه مستخدمي آي فون

يهلك البطارية.. خطأ شائع يقع فيه مستخدمي آي فون

عرض خبراء تقنيين أسباب ضعف بطارية هاتف آي فون، وأشاروا إلى سبب قاتل يرتكبه الكثيرون في هواتفهم
يسبب السرطان.. الكاتشب فيه مواد قاتلة

يسبب السرطان.. الكاتشب فيه مواد قاتلة

شرح أستاذ أمراض الجهاز الهضمي أضرار تناول الكاتشب بكثرة وأبرزها أنه يسبب السرطان.
سرق البطارية 3 مرات.. لص يستنجد بضحيته بعد تغيير مكانها: "أخوك مزنوق"

سرق البطارية 3 مرات.. لص يستنجد بضحيته بعد تغيير مكانها: "أخوك مزنوق"

واقعة طريفة تعرض لها مواطن بمدينة الحسينية في محافظة الشرقية، بعدما سرق أحد اللصوص بطارية سيارته