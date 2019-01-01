كذب وصدق وجد وخجل.. خبير يحلل لغة جسد محمد صلاح خلال حواره على CNN

حديث محمد صلاح، خلال حواره الصحفي الأخير، مع شبكة "cnn" الأمريكية المتأرجح بين التصديق والتكذيب، بحسب محبيه ومتابعيه حول العالم، لم يمر مرور الكرام بل تعرض لعدة آراء تحليلية.. حتى أن بعض من قارنوا أقوال صلاح التي رأوا فيها تناقضا بين وجوده في مصر وخارجها، يرغبون في استقصاء حقيقة ما قاله.

في الحوار الأخير تحدث نجم منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن عدد من الأمور الخاصة به التي شغلت الناس في الفترة الماضية.

تطرق صلاح في حديثه إلى عدد من القضايا الحساسة، وأجاب عن أسئلة عديدة رغب الكثيرون في معرفة إجابتها، بداية من تأييده لعمرو وردة في أزمة التحرش الجنسي، مرورا بخروج مصر من كأس الأمم الأفريقية، وصولا إلى اتهامه بالنفاق.

تواصلت "الوطن" مع الدكتور محمد حسن، الخبير في لغة الجسد، لتحليل لغة جسد النجم محمد صلاح خلال لقائه الأخير مع شبكة "cnn" الأمريكية.

وقال خبير لغة الجسد، إن محمد صلاح عندما بدأ في الحديث عن فوز ليفربول بدوري أبطال أوروبا، ابتسم ابتسامة صادقة تماما تعبر عن الإحساس بالفخر بالإنجاز الذي حققه مع ليفربول.

وأضاف خبير لغة الجسد: "غابت الابتسامة التي ظهرت عند الحديث عن دوري أبطال أوروبا بمجرد الحديث عن خروج مصر من أمم أفريقيا"، لافتًا إلى أن لغة جسده تقول إنه كان حزينا جدا.

ولفت الدكتور محمد حسن "ابتسم محمد صلاح ابتسامة واسعة جدا وبها صوت عند سؤاله عن مواجهاته وصداماته مع الاتحاد المصري لكرة القدم، في إشارة إلى أن الأمر غير مزعج أو لا يمثل مشكلة له".

أما كلام صلاح عن معسكر المنتخب الوطني في أمم أفريقيا، وخصوصا عن الفوضى والزحام، أكد حسن أنه "كان صادقا للغاية، ولا يدل على أنه مغرور إطلاقا، بل صادق، والدليل هو التفاعل بين إشاراته الجسدية وكلامه".

وقال محمد حسن إن تعبير صلاح عن حبه لمصر صادق جدا، مضيفا "الدليل هو التفاعل بين إشاراته الجسدية وكلامه، بالإضافة إلى عدم فقد اتصاله البصري بالمذيعة، وطوال فترة كلامه عن أحلامة وطموحاته لم يفقد هذا الاتصال مع المذيعة".

وبمجرد بداية الكلام عن عمرو وردة، أغلق صلاح عينه وحكها بيده اليمنى وسكت، وعندما بدأ يتحدث نظر إلى الأرض، وهو ما ذكر عنه حسن أنه "دلاله قوية جدا على خجله وتوتره من كلامه في الموضوع".

وأشار الدكتور محمد حسن إلى "ظهرت إشارة زم الشفتين على وجه محمد صلاح عندما تحدثت المذيعة عن التغريدة التي كتبها لدعم عمرو وردة وقت الأزمة، في دلالة أخرى على إحساسه بالألم والتوتر من الكلام في الأمر، ثم بل شفتيه، وبل الشفتين من أكثر الإشارات التي تعبر عن القلق، وصنفها كثير جدا من خبراء الجسد على أنها من إشارات الكذب".

واستطرد حسن "بلل شفتيه قبل بداية كلامه عن عمرو وردة يدل على أنه غير صادق أو لا يصدق نفسه وهو يدافع عن وردة، أو أن هذا ليس ما بداخله، وأنه يدافع عن وردة لأنه صديقه فقط، ولكن هو مؤمن بأن هذه كارثة".

وذكر خبير لغة الجسد "أثناء الحديث عن إعادة تأهيل عمرو وردة أو علاجه، نظر إلى الأرض، في إشارة إلى خجله من أن يقول هذا الكلام عن صديق له".

أشارت المذيع لصلاح بأنه متهم بالنفاق، وحلل حسن لغة جسد نجم ليفربول وقتها قائلا "عندها رفع يده اليسار ونظر إلى الأرض وقطع التواصل البصري مع المذيعة، في دلالة قوية جدا على قلقه أو توتره حول الكلام عن الأمر".

وحلل حسن لغة صلاح عند كلامه عن المرأة في الشرق الأوسط، بأنه كان صادقا جدا، إذ تفاعل جسده جدا مع كلامه ولم يقطع التواصل البصري مع المذيعة.