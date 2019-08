أزمة وردة ما زالت تؤرق محمد صلاح: عمرو يحتاج للعلاج وكلامي فُهم خطأ

في يونيو الماضي، أثار لاعب المنتخب الوطني عمرو وردة أزمة هزت الشارع، بسبب اتهامه بالتحرش الجنسي، استبعد على خلفيتها من منتخب مصر الذي كان يشارك في بطولة أمم أفريقيا 2019، التي استضافتها مصر، وهي الأزمة التي تحدث عنها اللاعب الدولي محمد صلاح مرة أخرى، في حواره لـCNN اليوم.

بدأ الأمر برسالة أرسلها وردة إلى عارضة أزياء مصرية عبر "إنستجرام"، ثم خرجت الفتاة وقالت إنه ضايقها، وزاد الأمر سوءا، بعد أن نشرت عارضة الأزياء المكسيكية جيوفانا فال، مقطع فيديو لوردة، قالت إنه كان في فترة سابقة، واحتوى المقطع على تجاوزات أخلاقية من نجم منتخب مصر.

بعد أن أثارت الأزمة جدلا واسعا، في الشارع وعبر وسائل التواصل، تم استبعاد وردة من المنتخب، ومن جانبه، كتب صلاح عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "يجب معاملة النساء بأقصى درجات الاحترام، هذه الأشياء يجب أن تظل مقدسة، وأعتقد أيضًا أن الكثيرين الذين يرتكبون أخطاء يمكن أن يتغيروا إلى الأفضل، ولا ينبغي أن يرسلوا مباشرة إلى المقصلة".

وعاد محمد صلاح في تغريدة أخرى، على حسابه أيضًا قائلا: "نحن بحاجة إلى الإيمان بالفرص الثانية.. نحن بحاجة إلى توجيه وتثقيف.. التجنب ليس هو الحل".

بعدها بدقائق، خرج عمرو وردة في فيديو، قدم خلاله اعتذارا شديدا على ما بدر منه في أزمة التحرش الجنسي، إذ قال في فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "أنا بعتذر على اللى حصل مني وأعتذر لأهلي وللجهاز الفني واللاعبين، وأى حد زعلان مني مضايقش منى وأى حد أنا ضايقته قبل كده مضايقش منى أنا آسف".

وأضاف: "أتعهد أن الفترة المقبلة ستكون جيدة.. كل حاجة هتبقى كويسة ومش هعمل أى حاجة تضايق أى حد مني.. أنا آسف مرة تانية".

وبعدها بقليل، تم الإعلان عن عودة عمرو وردة إلى صفوف المنتخب في البطولة، ولكن بشرط حرمانه من المشاركة في مباريات دور المجموعات.

اعتبر كثير من الناس أن تغريدة صلاح مساندة للتحرش الجنسي، ونقض لكلامه الذي يقوله عن أنه يساند حقوق المرأة، بالإضافة إلى أنه السبب الرئيسي في عودة وردة لصفوف المنتخب بعد الأزمة الشديدة.

أجرى محمد صلاح مقابلة صحفية مع شبكة "CNN" الأمريكية، اليوم، تحدث خلالها عن موقفه المحدد من المرأة، خصوصا بعد تغريدته التي ساند بها صديقه في منتخب مصر عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش.

وقال صلاح: "لم أتدخل في إعادة عمرو وردة للمنتخب، لست قائدًا للفريق أو المدير الفني، لو كنت بهذه القوة لقمت بتغيير العديد من الأشياء".

وأضاف: "تصريحاتي عن عمرو وردة خلال البطولة، كنت أقصد بها أن هذا الفعل، الذي قام به كان في وقت سابق".

وتابع: "عمرو وردة في حاجة للعلاج وإعادة التأهيل من أجل عدم تكراره وقائع التحرش مجددا".

