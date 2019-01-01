"عامل نفسه لحمة".. شركة أمريكية تخترع برجر نباتي من عدس الأرز البني

تمكنت شركة أغذية أمريكية من استخلاص برجر نباتي مشابه لنفس طعم برجر اللحم ولكن بمكونات نباتية بنسبة 100%.

الإعلامي عمرو أديب ناقش في برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، فاعلية وتأثير هذا النوع من المستحضرات الغذائية ومدى ضرره أو نفعه للمواطن وعن إمكانية تداوله في مصر، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين.

الدكتورة رحاب عبدالمجيد، أستاذ التغذية العلاجية، قالت إن المواطن الأمريكي يستهلك أكثر من 5 أضعاف احتياجاته من اللحوم مما أدى إلى انتشار السمنة في الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن كثر تناول اللحوم أدى إلى انتشار سرطان القولون بسبب الإضافات التي توضع عليه من مواد النيترون وغيرها موضحة أن مرض سرطان القولون بدأ ينتشر في فئات عمرية صغيرة.

ووصفت أستاذ التغذية العلاجية، البرجر النباتي بأنه اختراع وابتكار جديد للأنظمة الغذائية وتقدم مبهر في تكنولوجيا الطعام مضيفة أن البرجر النباتي كأي منتج آخر لديه من العيوب والمميزات، وأخطر عيوبه أنه يحتوي على مادة الصوديوم بكثرة والتي تستخدم للحفاظ عليه.

وأشارت أن البرجر يتم تصنيعه من بعض البروتينات النباتية مثل البطاطس والفول والقمح وتدخل جميعها في المعامل الكيمائية لتعطي نفس الطعم والرائحة واللون للحوم الحمراء ومقاربة لها في السعرات الحرارية.

وأوضحت أن هناك خلافات بين الشركة المنتجة للبرجر النباتي وبين مؤسسة الـFDA الأمريكية حول ترخيص البرجر والموافقة على إعلانه لأنه يحتوي على بعض خلاصات النباتات التي لم تستخدم من قبل في الأكل مثل جذور الفول الصويا.أحمد

ووصفت الدكتورة رحاب عبدالمجيد، البرجر النباتي بأنه يوجد به الكثير من المميزات، حيث أنه لا يحتوي على كوليسترول لأنه يتكون من مصادر نباتية وبه ألياف بعكس اللحوم التي لا تحتوي على ألياف والدهون المشبعة النباتية والتي تعتبر أفضل من الدهون الحيوانية ولكنه مصنف من الأطعمة التي تدخل ضمن الطعام المصنع في المعامل.

وأشارت الدكتورة رحاب عبدالمجيد، أستاذ التغذية العلاجية، أن هناك اتجاه عالمي للاعتماد على الأكل النباتي لافتة إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يفضلون الأطعمة النباتية للعديد من الأسباب حيث بين كل 8 أشخاص يوجد شخص واحد نباتي. وأوضحت أن البرجر النباتي الهدف منه تقليل استهلاك اللحوم الحيوانية وأنه لا يستهدف إلا الأشخاص الذين يفرطون في تناول البرجر الحيواني.

الدكتور عاطف سعد رئيس قسم اللحوم والأسماك بمعهد تكنولوجيا الأغذية كشف عن مكونات صناعة البرجر النباتي مشيرًأ أنه يعتمد على بروتينات نباتية ولون البنجر لإكساب البرجر النباتي لون اللحوم الحمراء.

وأوضح سعد أنهم استخدموا العدس الصيفي والأرز البني الكامل بدون تبيضه للوصول لتجانس اللحوم ولونها وطعمها مشيرًا أن معهد تكنولوجيا الأغذية في مصر قام بعمل أبحاث عديدة من أجل اختراع برجر ولحوم من مصدر نباتي.

وعن سعر البرجر النباتي قال الدكتور سعيد صالح، رئيس بحوث صحة الأغذية بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، إن سعر أي سلعة جديدة في السوق يكون في البداية مرتفع لعدم انتشاره في الأسواق وسحبه.

وأضاف صالح، أن البرجر النباتي غالي الثمن لعدم سحبه من الأسواق وستقوم الشركة المصنعة له مع مرور الوقت بعمل الكثير من الدراسات لتخفض ثمنه.