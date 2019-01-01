بعد تأهل منتخب اليد لنهائي مونديال الناشئين.. تعرف على قوانين اللعبة

تأهل منتخب مصر للناشئين لكرة اليد إلى نهائي المونديال للمرة الأولي في تاريخه بعد التغلب على البرتغال بنتيجة 41 – 36 في نصف نهائي البطولة التي تقام حاليا بمقدونيا.

وهي المرة الأولي التي يتأهل فيها منتخب الناشئين لكرة اليد، وتعد تلك المشاركة هي الثامنة لمنتخب الناشئين، في بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة.

تاريخ كرة اليد

أما عالميًا، فقد تطورت اللعبة على مر السنوات لكنها عرفت بشكلها الحالي وقوانينها في القرن التاسع عشر ميلاديًا، في ألمانيا وإسكندنافيا، وأنشئت منظمة كرة اليد العالمية للناشئين بالعاصمة الهولندية عام 1928.

وكانت أول بطولة في كرة اليد بألمانيا عام 1938، وبدأت تلك اللعبة في الصالات خلال الألعاب الأولمبية التي تم تنظيمها في برلين عام 1972، وكانت أول دولة تفوز ببطولة العالم في كرة اليد هي يوغوسلافيا.

وتستعرض "الوطن"، اليوم أهم قواعد كرة اليد، التي يوضحها موقع "sportsaspire".

كرة اليد

تصنع الكرة من الجلد، أو مواد كيميائية، ويجب ألا تكون لامعة أو ملساء، ويسمح للاعبين وضع مادة على أيدهم لإحكام الإمساك بالكرة، ويختلف محيط ووزن الكرة حسب عمر الفريق.

للرجال فوق 16 عاما، يتراوح محيط الكرة ما بين 58 إلى 60 سم، والوزن ما بين 425 إلى 475 جراما.

للسيدات فوق 14 عاما، والذكور في الفئة العمرية ما بين 12 إلى 16 عاما، يتراوح طول الكرة ما بين 54 إلى 56 سم، والوزن يتراوح ما بين 325 إلى 375 جرام.

فريق كرة اليد

يلعب كرة اليد فريقان، كلا منهما مكون من 14 لاعبا، 7 منهم على أرض الملعب كحد أقصى، وباقي الفريق "احتياطي" ويسمح خلال المباراة بإجراء عدد لا نهائي من التغييرات، وهناك مكان محدد لدخول وخروج اللاعبين أثناء التبديل، ويمكن أن يحدث دون إبلاغ الحكم.

الأشواط

ويلعب الفريقان شوطين رئيسيين، مدة كل منهما 30 دقيقة، واستراحة بين الشوطين مدتها 10 دقائق، ويحق لكل فريق طلب وقت مستقطع، في حالة تعادل الفريقان، يتم لعب شوطان مدة كلا منهما 5 دقائق، واستراحة دقيقة واحدة، إذا استمر التعادل يتم لعب ضربات الترجيح، لتحديد الفائز.

العقوبات

غالبًا تكون عقوبة اللاعب المخطئ، بالطرد دقيقتين خارج الملعب، في حالة تم تغيير بين لاعبين في غير المكان المخصص، وفي حال تدخل لاعب بشكل غير قانوني داخل الملعب.

الفريق المخالف يعاقب بطرد لاعب منه لمدة دقيقتين، ويمكن أن تظهر البطاقة الصفراء للتحذير، أو الحمراء (تنحية اللاعب في المباريات القادمة).

قوانين اللعب

يمكن للاعب أن يستلم الكرة أو يرميها أو يوقفها باستخدام يديه، ويمكن الصد أو التعامل مع اللاعب الآخر، بجسده العلوي، ولا يحق له الاحتفاظ بالكرة مدة 3 ثواني، أو الاحتفاظ بالكرة لأكثر من 3 خطوات.

لا يسمح بالقبض على اللاعب المنافس، أو ضربه، أو دفعه، ومع ذلك يسمح للاعب التقاط الكرة وإيقافها أو رميها، باستخدام يديه أو ركبتيه، رأسه.

لا يسمح إلى اللاعب دخول خط الـ 6 أمتار بخلاف حارس المرمي.

حكم المباراة

تحتوى اللعبة على 2 من الحكام، أحدهما حكم مرمي وحكم ملعب أثناء سير اللعب، ويمكن أن يتبادلا، وهناك حكمان آخران خارج الملعب، أحدهما يعمل على احتساب الوقت الضائع، والثاني يهتم بتسجيل الأحداث وأسماء اللاعبين، الذين يحق لهم اللاعب.