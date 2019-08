محمد صلاح وساديو ماني، زميلان في فريق واحد، هو نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن هناك سباقا دائما بينهما لا يتوقف، فكلاهما يعمل جاهدا ليحقق إنجازا يميزه بين الكل عموما، وعن أحدهما الآخر خصوصا.

"Game of prizes".. الصراع بين صلاح وماني على الجوائز لا يتوقف

على الرغم من أن النجم المصري "مو صلاح" يتصدر المشهد منذ انضمامه للريدز في 2017، إلا أن ماني يعمل جاهدا للحاق به، واستطاع أن يتخطى أبو مكة في سباق إنجازات عام 2019 الجاري، حتى الآن، ولكن هذا لا يلغي أن المنافسة مشتعلة باستمرار بينهما ولا تنطفئ.

شارك نجما ليفربول في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو الماضي.

وبرفقة منتخب بلاده السنغال، استطاع ساديو ماني أن يصل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وساهم في حصول السنغال على وصافة تلك النسخة التي أقيمت في مصر.

ونجح لاعب ليفربول في أن يصبح ثالث أفضل مهاجم في تاريخ منتخب السنغال، برصيد 15 هدفاً، خلف الحاجي ضيوف الذي سجَّل 24 هدفاً مع أسود التيرانجا، بينما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للسنغال هنري كمارا بـ29 هدفاً.

وفي حين وصل ماني إلى نهائي البطولة، لم يتمكن صلاح أن يتخطى ومنتخب مصر دور الـ16، وانهزم أمام منتخب جنوب أفريقيا 1-0.

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم 8 أغسطس الجاري، عن المرشحين لحصد جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي 2018-2019.

ويتنافس ليونيل ميسي، هداف نسخة دوري الأبطال الأخيرة، والثنائي ساديو ماني "ليفربول" وكريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، على جائزة أفضل مهاجم في تلك النسخة من البطولة.

NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year



Leo Messi

@Cristiano Ronaldo

@VirgilvDijk



#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August pic.twitter.com/SLaIUWH62p