محمد صلاح وساديو ماني، زميلان في فريق واحد، هو نادي ليفربول الإنجليزي، ولكن هناك سباقا دائما بينهما لا يتوقف، فكلاهما يعمل جاهدا ليحقق إنجازا يميزه بين الكل عموما، وعن أحدهما الآخر خصوصا.

"Game of prizes".. الصراع بين صلاح وماني على الجوائز لا يتوقف

على الرغم من أن النجم المصري "مو صلاح" يتصدر المشهد منذ انضمامه للريدز في 2017، إلا أن ماني يعمل جاهدا للحاق به، واستطاع أن يتخطى أبو مكة في سباق إنجازات عام 2019 الجاري، حتى الآن، ولكن هذا لا يلغي أن المنافسة مشتعلة باستمرار بينهما ولا تنطفئ.

أمم أفريقيا

شارك نجما ليفربول في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة التي استضافتها مصر، في الفترة بين 21 يونيو و19 يوليو الماضي.

وبرفقة منتخب بلاده السنغال، استطاع ساديو ماني أن يصل إلى نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية، وساهم في حصول السنغال على وصافة تلك النسخة التي أقيمت في مصر.

ونجح لاعب ليفربول في أن يصبح ثالث أفضل مهاجم في تاريخ منتخب السنغال، برصيد 15 هدفاً، خلف الحاجي ضيوف الذي سجَّل 24 هدفاً مع أسود التيرانجا، بينما يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للسنغال هنري كمارا بـ29 هدفاً.

وفي حين وصل ماني إلى نهائي البطولة، لم يتمكن صلاح أن يتخطى ومنتخب مصر دور الـ16، وانهزم أمام منتخب جنوب أفريقيا 1-0.

قائمة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، يوم 8 أغسطس الجاري، عن المرشحين لحصد جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي 2018-2019.

ويتنافس ليونيل ميسي، هداف نسخة دوري الأبطال الأخيرة، والثنائي ساديو ماني "ليفربول" وكريستيانو رونالدو "يوفنتوس"، على جائزة أفضل مهاجم في تلك النسخة من البطولة.

NOMINEES: 2018/19 UEFA Men's Player of the Year



Leo Messi

@Cristiano Ronaldo

@VirgilvDijk



#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 29 August pic.twitter.com/SLaIUWH62p — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 15, 2019

ولم يأتِ اسم المصري محمد صلاح، داخل دائرة المرشحين جوائز الأفضل في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا عن الموسم الماضي 2018-2019.

قائمة الأفضل في العالم

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، عن العام الجاري 2019، نهاية يوليو الماضي.

ونشر حساب فيفا الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائمة المرشحين الـ10، وهم، بالإضافة إلى صلاح وماني، ميسي، رونالدو، فيرجيل فان ديك، فرينكي دي يونج، ماتياس دي ليخت، كيليان مبابي، هاري كين، إيدين هازارد.

التهديف في 2019

أحرز ساديو ماني هدفين لفريقه ليفربول، في مباراة السوبر الأوروبي، التي جمعته بتشيلسي، أمس الأول، كما سجل الهدف الأول للريدز اليوم أمام ساوثهمبتون، في سباق الدوري الإنجليزي، ليؤكد على أنه الهداف الأفضل في ليفربول في 2019 حتى الآن.

وبهدفه يكون ساديو ماني هو أفضل هداف لليفربول منذ بداية عام 2019 بـ 19 هدفاً بفارق 6 أهداف عن أقرب لاعب في جدول الهدافين وهو محمد صلاح الذي يملك في رصيده 13 هدفاً.