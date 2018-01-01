قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز.. هل يكسر الأحمر عقدة الـ 547 يوما؟

07:37 م | السبت 17 أغسطس 2019
الأهلي أمام بيراميدز

الأهلي أمام بيراميدز

كتب: حسن شحاتة

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره بيراميدز، في الثامنة مساء اليوم، ضمن إطار دور الـ16 من بطولة كأس مصر، وتبدو المباراة صعبة على المارد الأحمر نظرا لعدم تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على منافسه بعد شرائه من قبل تركي آل الشيخ وتغير اسمه من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز أي منذ 547 يوما.

ويعود آخر فوز للأهلي على منافسه بمسماه القديم الأسيوطي سبورت، بهدف دون رد، أحرزه وليد سليمان من خلال ركلة جزاء، وذلك في إطار الدوري المصري لعام 2018، ونرصد لكم في التقرير التالي نتائج مباريات الأهلي وبيراميدز منذ تغيير اسم الأخير كالتالي:

الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

التقى الأهلي بنظيره بيراميدز للمرة الأولى منذ تغيير مسماه، في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس مصر، وخسر الأهلي بهدف نظيف أحرزه عمر كمال، ليودع الأهلي منافسة الكأس مبكرًا ليتوج بها الزمالك في النهاية.

الأهلي وبيراميدز في الدوري

واجه الأهلي نظيره بيراميدز في مباراتين بالدوري المصري في الموسم الماضي الذي توج به الأهلي في النهاية، وعلى الرغم من محافظة الأهلي على لقب الدوري إلا أنه تلقى الخسارة من بيراميدز في المباراتين، جاءت الأولى بنتيجة 2/1، حيث تقدم المهاجم المغربي للأهلي قبل أن يقلب بيراميدز الطاولة بهدفين عن طريق محمد فاروق، وعبدالله السعيد.

وفي الدور الثاني، تمكن بيراميدز من تحقيق الفوز بهدف نظيف، أحرزه البرازيلي كينو، فهل سينجح الأهلي في الفوز اليوم أم سيواصل بيراميدز تفوقه؟

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