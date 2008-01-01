فيديو.. ماذا يفعل الأهلي في مباريات الكأس تحت قيادة جهاد جريشة؟

07:09 م | السبت 17 أغسطس 2019
جهاد جريشة

جهاد جريشة

كتب: مصطفى الصبري

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ينتظر عشاق الكرة المصرية صافرة بداية لقاء النادي الأهلي وفريق بيراميدز، المقرر لها الـ8 مساء اليوم، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وقررت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم أن يدير الحكم الدولي جهاد جريشة لقاء الأهلي، بطل الدوري، وبيراميدز، صاحب المركز الثالث.

حكَّم جهاد جريشة العديد من المباريات للأهلي، إذ أدار 21 مباراة للمارد الأحمر، حقق فيها النادي الفوز في 14 وتعادل في مباراتين، وخسر 5 مباريات، أشهر "جريشة" خلالها البطاقة الصفراء 46 مرة، تحولت 4 منها للحمراء، واحتسب 5 ضربات جزاء.

من المباريات الـ21 التي أدراها جريشة للأهلي لقاء واحد فقط في بطولة كأس مصر، والبقية في بطولة الدوري العام.

المباراة الوحيدة التي أدارها جهاد جريشة للأهلي في كأس مصر كانت أمام فريق حرس الحدود، في نسخة 2008-2009، وهي من المباريات الخمس التي خسرها الشياطين الحمر تحت إدارة جريشة.

توقع الجميع أن يظفر الأهلي بلقب هذه النسخة، خصوصا بعدما أطاح بني عبيد بالزمالك الغريم التقليدي للفريق الأحمر، لكن حرس الحدود لم يرض بذلك.

صعق حرس الحدود الفريق الأحمر بهدف نظيف في هذه المباراة، التي أقيمت في 7 يناير 2009، أحرزه أحمد عبد الغني، مهاجم الحدود، قبل نهاية المباراة بربع ساعة.

وفاز "الحدود" بلقب تلك النسخة، فبعد تخطي الأهلي، عبر المصري بركلات الترجيح ثم بترول أسيوط بهدفين لهدف، وحصل على اللقب على حساب إنبي في المباراة النهائية.

مباراة الأهلي الوحيدة في كأس مصر، التي أدارها جهاد جريشة، لم تشهد خسارة الأهلي فقط، بل كان بها أحد الكروت الحمراء الـ4، وكان في وجه وائل جمعة مدافع الشياطين الحمر، لخشونته مع أحمد عيد عبد الملك وأحمد عبد الغني مهاجمي الحدود.

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