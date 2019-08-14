فيديو.. ماني يواصل خطف الأنظار بمواقفه الإنسانية

12:44 ص | الجمعة 16 أغسطس 2019
ماني

ماني

كتب: حسن شحاتة

أخبار متعلقة

محمد صلاح ثاني أفضل لاعبي ليفربول في السوبر الأوروبي

محمد صلاح ثاني أفضل لاعبي ليفربول في السوبر الأوروبي

بعد حسم السوبر الأوروبي .. صلاح وحارس ليفربول يتصدران "جوجل تريند"

بعد حسم السوبر الأوروبي .. صلاح وحارس ليفربول يتصدران "جوجل تريند"

عاجل.. ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام تشيلسي

عاجل.. ماني يسجل الهدف الثاني لليفربول أمام تشيلسي

"النحس متفكش والعقدة مستمرة".. هزيمة تشيلسي في السوبر الأوروبي 3 مرات

"النحس متفكش والعقدة مستمرة".. هزيمة تشيلسي في السوبر الأوروبي 3 مرات

خطف الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أنظار جماهير الساحرة المستديرة، بعد التقاط الكاميرات للقطة إنسانية رائعة بينه وبين أحد أطفال جامعي الكرات، في مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، والتي حسمها الريدز لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4/5.

وجاءت لقطة ماني مع الطفل بعد قيام المدرب الألماني يورجن كلوب باستبداله في نهاية الشوط الإضافي الأول، بعد إحرازه لهدفي ليفربول، حيث قام ماني بالإشارة لطفل من جامعي الكرات يمر أمامه، ليقوم بإعطاءه التيشيرت الخاص به كهدية، قبل أن يعانقه في لقطة إنسانية رائعة.

ولم تكن هذه اللقطة الإنسانية الأولى للاعب، ونرصد لكم أبرز المواقف الإنسانية للسنغالي ماني في التقرير التالي:

ماني في كأس السوبر الأوروبي

لم يكتفِ النجم السنغالي ساديو ماني بخطف أنظار الجميع رياضيًا بإحرازه هدفي ليفربول في المباراة الحاسمة أمام تشيلسي، بل قام بلفت الأنظار بلقطة إنسانية من خلال أهداء الطفل جامع الكرات التيشيرت الخاص به ومعانقته، ليتم تداولها سريعًا من خلال رواد السوشيال ميديا.

ماني في كأس الأمم الأفريقية

وتمكن ماني من خطف الأضواء بلقطة إنسانية رائعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت على الأراضي المصرية، وذلك بعدما ربط اللاعب حذاء أحد الأطفال، الذين يصطحبهم داخل ملعب المباراة أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البنيني.

ماني في قريته

زار ساديو ماني قريته بانبالي، عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي حصد خلالها منتخب السنغال المركز الثاني بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري بهدف نظيف، حيث تجول اللاعب في قريته وسط تواجد العديد من الجماهير السنغالية، بعدما اطمأن على سير أعمال بناء إحدى المدارس، التي قام بتمويلها بأكثر من 300 ألف دولار، وتعد هذه آخر إسهامات اللاعب في قريته بعدما سبق له بناء مستشفى بها.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

طرائف الجزار المصري شبيه صلاح: "خرجوني من بوابة خاصة بالمطار.. وسموني أبومكة"

طرائف الجزار المصري شبيه صلاح: "خرجوني من بوابة خاصة بالمطار.. وسموني أبومكة"

محمد إبراهيم الجزار المصري شبيه صلاح، الذي يقيم في الكويت، يحكي أطرف الوقائع التي صارت معه بسبب الشبه بينه وبين أبو مكة.
ثلاث علامات على نقص فيتامين "ب 12".. تعرف عليها

ثلاث علامات على نقص فيتامين "ب 12".. تعرف عليها

يعد فيتامين "ب 12" من أهم الفيتامينات التي يحتاجها جسم الإنسان، ومن أهم وظائفه مقاومة الشعور بالإرهاق وإنتاج حمض "دي إن إيه"
علاج اضطراري في رحلة طيران.. مهارة طبيب مصري تنقذ سيدة كندية من الموت

علاج اضطراري في رحلة طيران.. مهارة طبيب مصري تنقذ سيدة كندية من الموت

تمكن الطبيب مصطفى معروف من علاج حالة مرضية على إحدى الطائرات بكندا، بمهارة شديدة، ورفض الحصول على جائرة شركة الطيران مقابل خدماته.
"مبسوط جدا يا فندم".. حكاية "الطفل المكشر" صاحب أشهر "كوميكس"

"مبسوط جدا يا فندم".. حكاية "الطفل المكشر" صاحب أشهر "كوميكس"

تعليقات ساخرة عدة ارتبطت بصورة لطفل أسمر اللون، عابث الوجه، والتي نوضح قصته في التقرير التالي
الروح الحلوة رزق.. ميرنا تتحدى السرطان بـ"فوتوسيشن" مع أخيها: هو سندي

الروح الحلوة رزق.. ميرنا تتحدى السرطان بـ"فوتوسيشن" مع أخيها: هو سندي

تحدت ميرنا فتحي، 16 عاما، سرطان الغدد العصبية النادر، وظهرت بأحدث "فوتوسيشن" لها مع شقيقها مهند، لتلقى تفاعلا ضخما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.