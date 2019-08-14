فيديو.. ماني يواصل خطف الأنظار بمواقفه الإنسانية

خطف الدولي السنغالي ساديو ماني، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، أنظار جماهير الساحرة المستديرة، بعد التقاط الكاميرات للقطة إنسانية رائعة بينه وبين أحد أطفال جامعي الكرات، في مباراة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي، والتي حسمها الريدز لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4/5.

وجاءت لقطة ماني مع الطفل بعد قيام المدرب الألماني يورجن كلوب باستبداله في نهاية الشوط الإضافي الأول، بعد إحرازه لهدفي ليفربول، حيث قام ماني بالإشارة لطفل من جامعي الكرات يمر أمامه، ليقوم بإعطاءه التيشيرت الخاص به كهدية، قبل أن يعانقه في لقطة إنسانية رائعة.

ولم تكن هذه اللقطة الإنسانية الأولى للاعب، ونرصد لكم أبرز المواقف الإنسانية للسنغالي ماني في التقرير التالي:

ماني في كأس السوبر الأوروبي

لم يكتفِ النجم السنغالي ساديو ماني بخطف أنظار الجميع رياضيًا بإحرازه هدفي ليفربول في المباراة الحاسمة أمام تشيلسي، بل قام بلفت الأنظار بلقطة إنسانية من خلال أهداء الطفل جامع الكرات التيشيرت الخاص به ومعانقته، ليتم تداولها سريعًا من خلال رواد السوشيال ميديا.

ماني .. احبك ياخي ♥️

pic.twitter.com/hjq9mSVBO5 — KING KOP (@KlNGKOP) August 14, 2019

ماني في كأس الأمم الأفريقية

وتمكن ماني من خطف الأضواء بلقطة إنسانية رائعة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت على الأراضي المصرية، وذلك بعدما ربط اللاعب حذاء أحد الأطفال، الذين يصطحبهم داخل ملعب المباراة أثناء عزف النشيد الوطني في مباراة منتخب بلاده أمام نظيره البنيني.

ماني في قريته

زار ساديو ماني قريته بانبالي، عقب نهاية بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي حصد خلالها منتخب السنغال المركز الثاني بعد الخسارة أمام المنتخب الجزائري بهدف نظيف، حيث تجول اللاعب في قريته وسط تواجد العديد من الجماهير السنغالية، بعدما اطمأن على سير أعمال بناء إحدى المدارس، التي قام بتمويلها بأكثر من 300 ألف دولار، وتعد هذه آخر إسهامات اللاعب في قريته بعدما سبق له بناء مستشفى بها.