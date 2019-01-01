بالصور.. استبدال كسوة الكعبة الشريفة

صبيحة يوم عرفة تكتسي الكعبة الشريفة بثوبها الجديد، لاستقبال عيد الأضحى المبارك، ويشرف على هذه المراسم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، وبمشاركة أكثر من 160 فنيا.

وقال أحمد بن محمد المنصوري وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام، إنه جرى استبدال الكسوة القديمة بجديدة، مكونة من 4 جوانب متفرقة وستارة باب، وتزين بنقوش منسوجة بخيوط من الحرير الأسود بطريقة "الجاكارد"، وفقًا لما نقله موقع "سكاى نيوز" عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويكتب على الكسوة لفظ "يا الله يا الله"، "لا إله إلا الله محمد رسول الله" و"سبحان الله وبحمده" و"سبحان الله العظيم" و"يا ديان يا منان"، وتتكرر هذه العبارات على قطع قماش الكسوة جميعها.

وأضاف أن عدد قطع حزام كسوة الكعبة نحو 16 قطعة، إضافة إلى 6 قطع و12 قنديلا أسفل الحزام و4 صمديات توضع في أركان الكعبة و5 قناديل "الله أكبر" أعلى الحجر الأسود، إلى جانب الستارة الخارجية لباب الكعبة المشرفة.

وأشار إلى أنه يعمل في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة نحو 200 صانع وإداري، جميعهم من المواطنين المدربين والمؤهلين والمتخصصين.