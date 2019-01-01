طالبة تبدع في فن "تشكيل المعادن"

لم تكن بسنت علاء، الطالبة بكلية التربية الفنية تتخيل يومًا أن تحترف فن تشكيل المعادن، بل تخطى الأمر لقيامها بترويج الأشكال الفنية التي تقوم بتصنيعها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتحول من هواية ودراسة جامعية إلى مصدر رزق.

قالت بسنت لـ"الوطن": "بعتمد على موهبتي في الرسم من خلال رسم الشكل الفني المطلوب تصميمه، ثم أقوم بملاصقة الرسمة على الشريحة النحاسية التي يتم تشكيلها، ويتم ذلك من خلال بعض الأدوات المتمثلة في منشار أركت، وسلاح للمعادن بالإضافة لبُنط صغير مقاس 2، ومثقاب يدوي، ومبارد للمعادن لمساواة أطراف الشكل المصمم".

وأضافت: "دخلت تربية فنية لامتلاكي موهبة الرسم ولكني اكتشفت بفضلها موهبتي في تشكيل المعادن، من خلال الأشكال التي نطبقها عمليًا بالجامعة، لذلك قررت استخدامها في مجال العمل من خلال وضع التصميمات على صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وبالفعل قام البعض بطلب أشكال خاصة قمت بتصميمها".

واستطردت: "قمت بعمل العديد من السلاسل والميداليات، حيث يتراوح طول السلسلة من 35 إلى 110 سم، واستغرقت أكبر سلسلة قمت بتصميمها 6 ساعات ونصف، بينما أصغر سلسلة لم تستغرق سوى ساعتين فقط".

وقالت إن سعر السلسلة يبدأ من سعر 120 جنيهًا، ويزيد السعر على حسب الشكل المطلوب تصميمه، وذلك نظرًا لطلاء الجزء المعلق بالسلسلة الشهير باسم "الدلاية" بالفضة أو الذهب، وكانت أبرز أشكال الدلايات التي صممتها سمكة قرش، وتاج، وخريطة، والذبابة الفرعونية، والاتجاهات.

ولاقت بسنت تشجيعًا كبيرًا من زملائها، حيث شجعوها على الاستمرار فيما وصلت إليه، خاصة مشروعها الكبير التي تحلم به وهو امتلاكها معرضًا تستطيع من خلاله عرضه لوحاتها التي ترسمها والأشكال الفنية التي تصممها.