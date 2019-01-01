طالبة تبدع في فن "تشكيل المعادن"

05:44 ص | السبت 10 أغسطس 2019
أحد تصميمات بسنت

أحد تصميمات بسنت

كتب: حسن شحاتة

أخبار متعلقة

"بسملة" طفلة أسوانية بلا يدين تبدع في الرسم بفمها

"بسملة" طفلة أسوانية بلا يدين تبدع في الرسم بفمها

في شم النسيم.. "مي" تبدع في تلوين قشر البيض بعد تكسيره: طريقة للتغيير

في شم النسيم.. "مي" تبدع في تلوين قشر البيض بعد تكسيره: طريقة للتغيير

شنط وستاير ومفارش.. "banana art ناس تاكل الموز وناس تبدع بقشره"

شنط وستاير ومفارش.. "banana art ناس تاكل الموز وناس تبدع بقشره"

بالفيديو| لطيفة تبدع في غناء "غريبة الناس" على الهواء: "بتوجعني أوي"

بالفيديو| لطيفة تبدع في غناء "غريبة الناس" على الهواء: "بتوجعني أوي"

لم تكن بسنت علاء، الطالبة بكلية التربية الفنية تتخيل يومًا أن تحترف فن تشكيل المعادن، بل تخطى الأمر لقيامها بترويج الأشكال الفنية التي تقوم بتصنيعها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليتحول من هواية ودراسة جامعية إلى مصدر رزق.

قالت بسنت لـ"الوطن": "بعتمد على موهبتي في الرسم من خلال رسم الشكل الفني المطلوب تصميمه، ثم أقوم بملاصقة الرسمة على الشريحة النحاسية التي يتم تشكيلها، ويتم ذلك من خلال بعض الأدوات المتمثلة في منشار أركت، وسلاح للمعادن بالإضافة لبُنط صغير مقاس 2، ومثقاب يدوي، ومبارد للمعادن لمساواة أطراف الشكل المصمم".

وأضافت: "دخلت تربية فنية لامتلاكي موهبة الرسم ولكني اكتشفت بفضلها موهبتي في تشكيل المعادن، من خلال الأشكال التي نطبقها عمليًا بالجامعة، لذلك قررت استخدامها في مجال العمل من خلال وضع التصميمات على صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وبالفعل قام البعض بطلب أشكال خاصة قمت بتصميمها".

واستطردت: "قمت بعمل العديد من السلاسل والميداليات، حيث يتراوح طول السلسلة من 35 إلى 110 سم، واستغرقت أكبر سلسلة قمت بتصميمها 6 ساعات ونصف، بينما أصغر سلسلة لم تستغرق سوى ساعتين فقط".

وقالت إن سعر السلسلة يبدأ من سعر 120 جنيهًا، ويزيد السعر على حسب الشكل المطلوب تصميمه، وذلك نظرًا لطلاء الجزء المعلق بالسلسلة الشهير باسم "الدلاية" بالفضة أو الذهب، وكانت أبرز أشكال الدلايات التي صممتها سمكة قرش، وتاج، وخريطة، والذبابة الفرعونية، والاتجاهات.

ولاقت بسنت تشجيعًا كبيرًا من زملائها، حيث شجعوها على الاستمرار فيما وصلت إليه، خاصة مشروعها الكبير التي تحلم به وهو امتلاكها معرضًا تستطيع من خلاله عرضه لوحاتها التي ترسمها والأشكال الفنية التي تصممها.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

الخميس الحزين.. محمد صلاح خارج قائمتي "معهد الأورام وأفضل مهاجم"

في يوم واحد غاب نجم الكرة المصري محمد صلاح عن قائمتين إحداهما داخلية أعلنتها جامعة القاهرة والثانية خارجية أعلنها الاتحاد الأوروبي.
بعد ضجة "استغلال الرضيعة".. أحمد حسن وزينب يغادران مصر

بعد ضجة "استغلال الرضيعة".. أحمد حسن وزينب يغادران مصر

أحمد حسن وزينب يغادران القاهرة متوجهين إلى دبي، بعد اتهماها بالإساءة لطفلتهما وتقديم بلاغ ضدهما للنائب العام
أزهري يرد على شيرين رضا.. هل تناول أضحية أكلت من القمامة حرام؟

أزهري يرد على شيرين رضا.. هل تناول أضحية أكلت من القمامة حرام؟

عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف يوضح حكم أكل الحيوانات التي تأكل من القمامة.
الأدعية المستحبة في يوم عرفة

الأدعية المستحبة في يوم عرفة

عظم النبي الدعاء في يوم عرفة، حيث قال الرسول في حديثه رواه عبدالله بن عمر "خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله
وصفة طبيعية للتخلص من الكرش نهائيا

وصفة طبيعية للتخلص من الكرش نهائيا

تعد مشكلة الكرش من أصعب المشاكل التي يعاني منها الرجال والنساء، حيث تبدأ الترهلات في الظهور بمنطقة البطن للنساء بعد الحمل بشكل خاص.