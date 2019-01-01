فيديو.. إعلان جديد لفيلم خيال مآتة: "أحمد حلمي هيسرق أم كلثوم"

نشر حلمي فيديو برومو جديد للفيلم ثم حذفه، ولكن تناقلته العديد من الصفحات عبر "يوتيوب وفيس بوك".
وظهر حلمي، في شخصية رجل عجوز، يرتدي ملابسه ويتحدث أنه قرر أن يتغير، ويبدو أنه تآمر على المطربة الكبيرة أم كلثوم، وسرق "البروش" الخاص بها في الفيلم، ورفض بيعه بدعوى أنه ملك خاص له ويجب الحفاظ عليه.
وظهر أحمد حلمي في برومو الأول للفيلم الذين نشره منذ عدة أيام عبر حسابه على "إنستجرام"، في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها في فترة 1968، وتربطه علاقة عاطفية بفتاة تدعى "باكينام" التي كانت من عشاق كوكب الشرق أم كلثوم.
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