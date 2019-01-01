فيديو.. إعلان جديد لفيلم خيال مآتة: "أحمد حلمي هيسرق أم كلثوم"

ساعات قليلة ويعرض فيلم "خيال مآتة" في السينمات، وذلك حسبما أعلن الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

"خيال مآتة" من بطولة أحمد حلمي، ومنة شلبي، يعرض ضمن سباق منافسات موسم عيد الأضحى المبارك الذي يوافق يوم الأحد المقبل.

قبل "خيال مآتة".. أعمال سينمائية جمعت أحمد حلمي ومنة شلبي

بمشاركة حلمي وعز وهنيدي.. أفلام في سباق عيد الأضحى "موسم من نار"

نشر حلمي فيديو برومو جديد للفيلم ثم حذفه، ولكن تناقلته العديد من الصفحات عبر "يوتيوب وفيس بوك".

وظهر حلمي، في شخصية رجل عجوز، يرتدي ملابسه ويتحدث أنه قرر أن يتغير، ويبدو أنه تآمر على المطربة الكبيرة أم كلثوم، وسرق "البروش" الخاص بها في الفيلم، ورفض بيعه بدعوى أنه ملك خاص له ويجب الحفاظ عليه.

وظهر أحمد حلمي في برومو الأول للفيلم الذين نشره منذ عدة أيام عبر حسابه على "إنستجرام"، في سن كبيرة، ويبدأ في استعادة الذكريات القديمة، وكيف قابل زوجته والحيل التي كان يفعلها للفت انتباهها ثم الزواج منها في فترة 1968، وتربطه علاقة عاطفية بفتاة تدعى "باكينام" التي كانت من عشاق كوكب الشرق أم كلثوم.