بعد واقعة أمس.. خبير فلك يوضح الأسباب التي قد تغير لون السماء

شاهد الكثير من المصريين، أمس، تغيرا ملحوظا في لون السماء وقت الغروب، إذ تحول للون الأصفر المائل للاحمرار، ما دفع الكثيرون للبحث عن تفسير لهذه الحالة.

وآثار الأمر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فهناك من ظن أنها ظاهرة فلكية غريبة، وهناك من ذهب بعيدا في تفسيرها.

صور.. عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

سبب تغير لون السماء بالأمس

وقال الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن ما حدث بالأمس وارد أن يتكرر كثيرا، نتيجة وجود رواسب في الغلاف الجوي، من أتربة وبخار ماء، الذي يسميه الخبراء الشبورة المنخفضة.

وتابع القاضي، في حديثه لـ"الوطن"، أن لون السماء أتى بسبب انعكاس الشمس بزاوية معينة على تلك الرواسب، موضحا أنه درجة اللون التي رأيناها بالأمس نتجت من نسبة الرواسب التي كانت بالجو.

وأوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه تتغير لون السماء وقت الغروب بالأمس لم يكن في مصر فقط، بل في شمال أفريقيا بالكامل. ودعم القاضي كلامه بصور توضح حركة ونسبة الغبار والأتربة "العوالق" الموجودة فى الغلاف الجوى، التى كانت لها التأثير السلبى أمس.

أسباب تغير لون السماء في العموم

أما عن الأسباب التي قد تؤدي إلى تغير لون السماء، شدد القاضي على أنها تتعلق بالأرصاد الجوية ولا علاقة للفلك بها، إذ لا يوجد ظواهر فلكية قد تغير لون السماء.

وأعطى الدكتور جاد القاضي مثالا بأن لون السماء الطبيعي معتم، واللون الأزرق الذي نراه نتيجة انعكاس الشمس على الغلاف الجوي بزاوية معينة، فينتج اللون الذي نراه.

وفسر متى قد يتغير لون السماء قائلا "لون السماء يتغير بناء على زاوية انعكاس الشمس على الغلاف الخارجي للأرض، ونسبة الأتربة أو الشبورة في الجو، فبناء على النسبة تختلف درجة اللون بين الاحمرار والاصفرار".

واختتم رئيس المعهد القومي للفلك بأن نسبة وجود الشبورة والأتربة والعواصف الرملية في غلافنا الجوي هي التي تسبب تغير لون السماء، وتتوقف درجة اللون على النسبة.