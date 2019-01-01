صور.. عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

شهدت سماء مصر تغيرا ملحوظا في لونها وقت الغروب، إذ كان لونها أصفر مائلا للاحمرار، ما جعل الكثيرين يظنون أن هذه ظاهرة فلكية تشهدها مصر، وظلوا يبحثون عن تفسير لها.

أثار الأمر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ التقط كثير من المستخدمين صورا للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، ويتساءلون عن تفسير الأمر.

وكتب حساب باسم "محمد عبدالعزيز" عبر موقع فيسبوك: "لون السما غريب جدا"، ونشر حساب آخر يحمل اسم "حازم أحمد" صورا للسماء ولونها المتغير، وكتب "إيه الجو الأصفر الكئيب اللي يقطع النفس ده يا جماعة، ولون السما غريب جدا، إحنا هنموت ولا إيه".

ومن أجل تفسير ظاهرة تغير لون السماء بصورة لفتت انتباه معظم الناس، تواصلت "الوطن" مع الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي أوضح أنها ظاهرة طبيعية.

وقال الدكتور جاد القاضي إن هذه ظاهرة طبيعية وعادية جدا، مفسرا سبب تغير لون السماء بأنه "ناتج عن انعكاس الشمس على الأتربة والرمال الموجودة في الهواء، وليس أكثر من ذلك".

وأضاف رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه "ليس هناك أي ظاهرة فلكية معينة تشهدها مصر حاليا"، مضيفا أن "الأمور طبيعية إلى أبعد مدى هنا".

وتابع القاضي أن "تغير لون السماء الذي شهدته مصر اليوم ظاهرة تحدث بكثرة، بل إن الأمر يصل أحيانا لأن يصبح لون السماء أكثر احمرارا من ذلك".