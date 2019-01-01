صور.. عالم فلك يفسر سبب تغير لون السماء في مصر

08:20 م | الإثنين 05 أغسطس 2019
سماء مصر اليوم وقت الغروب

سماء مصر اليوم وقت الغروب

كتب: مصطفى الصبري

أخبار متعلقة

من وجهة نظر علم الفلك.. لماذا تعذر رؤية هلال شوال بالعين المجردة؟

من وجهة نظر علم الفلك.. لماذا تعذر رؤية هلال شوال بالعين المجردة؟

"ناسا" تعلن عن موعد ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

"ناسا" تعلن عن موعد ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة

ظاهرة فلكية مثيرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.. الاثنين المقبل

ظاهرة فلكية مثيرة يمكن مشاهدتها بالعين المجردة.. الاثنين المقبل

الثلاثاء.. الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

الثلاثاء.. الكعبة المشرفة على موعد مع ظاهرة فلكية فريدة من نوعها

شهدت سماء مصر تغيرا ملحوظا في لونها وقت الغروب، إذ كان لونها أصفر مائلا للاحمرار، ما جعل الكثيرين يظنون أن هذه ظاهرة فلكية تشهدها مصر، وظلوا يبحثون عن تفسير لها.

أثار الأمر جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ التقط كثير من المستخدمين صورا للسماء وقت الغروب باللون المختلف عن المعتاد، ويتساءلون عن تفسير الأمر.

وكتب حساب باسم "محمد عبدالعزيز" عبر موقع فيسبوك: "لون السما غريب جدا"، ونشر حساب آخر يحمل اسم "حازم أحمد" صورا للسماء ولونها المتغير، وكتب "إيه الجو الأصفر الكئيب اللي يقطع النفس ده يا جماعة، ولون السما غريب جدا، إحنا هنموت ولا إيه".

ومن أجل تفسير ظاهرة تغير لون السماء بصورة لفتت انتباه معظم الناس، تواصلت "الوطن" مع الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الذي أوضح أنها ظاهرة طبيعية. 

وقال الدكتور جاد القاضي إن هذه ظاهرة طبيعية وعادية جدا، مفسرا سبب تغير لون السماء بأنه "ناتج عن انعكاس الشمس على الأتربة والرمال الموجودة في الهواء، وليس أكثر من ذلك".

وأضاف رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أنه "ليس هناك أي ظاهرة فلكية معينة تشهدها مصر حاليا"، مضيفا أن "الأمور طبيعية إلى أبعد مدى هنا".

وتابع القاضي أن "تغير لون السماء الذي شهدته مصر اليوم ظاهرة تحدث بكثرة، بل إن الأمر يصل أحيانا لأن يصبح لون السماء أكثر احمرارا من ذلك".

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

أحمد حسن وزينب يحققان 30 ألف دولار.. كيف تربح نصف مليون جنيه شهريا من يوتيوب؟

أحمد حسن وزينب يحققان 30 ألف دولار.. كيف تربح نصف مليون جنيه شهريا من يوتيوب؟

في الساعات القليلة الماضية، أثار اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته وزينب، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة بعدما أفصح "حسن" عن دخله الشهري، الذي قال إنه يصل إلى
الفيل الأزرق.. المخدر الذي ينقلك إلى "العوالم الأخرى"

الفيل الأزرق.. المخدر الذي ينقلك إلى "العوالم الأخرى"

أبرز المعلومات عن مادة DMT التي تسبب هلوسة مكثفة وتنقل الإنسان إلى عوالم أخرى لمن جربها.
رواد السوشيال ميديا يسخرون من اتهام "الدحيح" بالإلحاد بصورة في الكعبة

رواد السوشيال ميديا يسخرون من اتهام "الدحيح" بالإلحاد بصورة في الكعبة

نشر أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة مع أحمد الغندور، الشهير بالدحيح، أثناء أداء مناسك الحج، وسخروا من اتهامه بالإلحاد.
حازم إمام في مرمى غضب جماهير الزمالك: "آخرك موديل إعلانات"

حازم إمام في مرمى غضب جماهير الزمالك: "آخرك موديل إعلانات"

تسبب النادي الأهلي في غضب جماهير الزمالك عبر مواقع التواصل الإجتماعي من حازم إمام
فيديو.. أهلاوية يستفزون خالد الغندور بسيلفي البليلة

فيديو.. أهلاوية يستفزون خالد الغندور بسيلفي البليلة

التقط اثنين من جماهير النادي الأهلي فيديو مع خالد الغندور، ظهروا فيه وهم يرددون "بليلة".