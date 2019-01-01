هيروشيما.. الذكرى الـ 74 الأكثر سوادا في تاريخ الإنسانية

01:44 م | الثلاثاء 06 أغسطس 2019
الذكرى الـ74 للقنبلة الذرية على هيروشيما

الذكرى الـ74 للقنبلة الذرية على هيروشيما

كتب: منى السعيد

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أحييت مدينة هيروشيما، اليوم، الذكرى الـ74 للقذف أول قنبلة ذرية التي سميت "الولد الصغير"، بمتنزه السلام التذكاري وأسفرت عن مقتل 70 ألف ياباني، 9 آلاف جندي.

وحضر مراسم إحياء الذكرى رئيس الحكومة اليابانية شينزو آبي، وآلاف الأشخاص منهم ناجون وأحفادهم، وشخصيات أجنبية، حيث صلي الحاضرون، وأضاءوا الشموع، وقاموا بوضع أكاليل الزهور تكريما للأشخاص الذين قضوا نحبهم في تلك المأساة.

ودعا رئيس البلدية كازومي ماتسوي في تلك المناسبة للتوقيع على اتفاقية حظر الأسلحة النووية التي وافقت عليها 120 دولة، ورفضتها الولايات المتحدة.

وطالب رئيس البلدية شخصيات العالم القدوم للمدينة ومشاهدة النصب التذكاري، وسط توقعات بزيارة البابا فرنسيس في وقت لاحق هذا العام.

وتعتبر اليابان الدولة الوحيدة التى تعرضت لهجوم ذرى شنته الولايات المتحدة في السادس من أغسطس عام  1945، وبعدها بثلاث أيام تم إطلاق القنبلة الثانية على مدينة ناجازكي التى أسفرت عن مقتل 250 ألف شخص، بينهم أكثر من 12 ألف جندي، واستسلمت البابان في 15 أغسطس.

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