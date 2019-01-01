صور ولادة زوجته داخل غرفة العمليات.. عقوبة جديدة في انتظار أحمد حسن

05:17 م | السبت 03 أغسطس 2019
زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن داخل غرفة العمليات

زينب زوجة اليوتيوبر أحمد حسن داخل غرفة العمليات

كتب: فادية إيهاب

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موجة من السخط والغصب، أثارها  اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، في الساعات الماضية بين متابعيهم على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد نشرهما فيديو لمولودتهما وهي تبكي، وأعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، تقدم المجلس ببلاغ للنائب العام، في واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر. 

وعقب تلك الموجة، خرج صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، يقول إن المجلس وردته بلاغات بشأن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر من قِبَل والديها اليوتيوبر الشهيرين، أحمد حسن وزوجته زينب، لافتا إلى أن هناك مادة في قانون العقوبات تجرم الاستغلال الجنسي والتجاري والاقتصادي للطفل وتعتبرها جناية إذا ما ثبت ذلك، حيث تصل إلى السجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه. 

ومن بين الفيديوهات الموجودة على قناة اليوتيوبر أحمد حسن، واحدا آخر أثناء ولادة زوجته زينب، مصورا مشاهد داخل غرفة العمليات، وقال الدكتور عادل عامر، الخبير القانوني لـ"الوطن"، إن هذا الأمر الذي يعرض حسن للمساءلة القانونية.

 

"غرفة العمليات من الأماكن الممنوع التصوير بها قانونيا إلا في حالة التدريب العملي" هذا ما أوضحه عامر، لافتا إلى أن القانون يحمي ذلك المكان نظرا لخصوصيته المتعلقة بأسرار المرضى. 

وعن العقوبة القانونية المتوقعة لأحمد حسن نظرا للتصوير داخل غرفة العمليات، أوضح الخبير القانوني أنها تصل للغرامة فضلا عن تحويل من سمح بالتصوير إلى المساءلة أمام النيابة الإدراية. 

 

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