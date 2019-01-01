ناس في الساحل وناس في الشغل.. إجازة عيد الأضحى 2019 بين العمل والترفيه

9 أيام متواصلة هي رصيد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2019 في شهر أغسطس الجاري، إذ يحل في الثلث الثاني من الشهر.

وتأتي وقفة عيد الأضحى المبارك يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة وبعده الجمعة والسبت إجازة.

عبدالله يقضي الإجازة في الساحل.. بينما محمد في العمل

وخلال تلك الاجازة الطويلة، تتفاوت طريقة احتفال كل شخص على حسب طبيعة عمله وخططه التي يستعدلها، ومن بين هؤلاء عبد الله عبد الوهاب (22 سنة)، الذي قرر السفر أول أيام عيد الأضحى إلى الساحل لقضاء عطلة صيفية قصيرة.

"عندي شغل قبل العيد وبعده علطول ففرصة استغل إجازة العيد"، تلك هي خطة عبد الوهاب وفقا لما رواها لـ"الوطن"، مشيرا إلى رغبته في أن يكون لديه جدول ورصيد من الإجازات لكن عمله لا يسمح سوى بيومين.

"عبد الله" استطاع أن يأخذ من الإجازة يومين للترفيه عن نفسه، لكن محمد شريف (22 عاما) لم يكن الأمر سهل بالنسبة له، قائلا: "هو الصحفي بياخد إجازة، الكلام ده للناس العادية"، وذلك خلال حديثه مع "الوطن".

إسراء تستغل الإجازة في إنجاز الدكتوراة.. وإباء تسافر الإسكندرية

أما إسراء يونس، الشابة ذات 26 عاما، فالعطلة بالنسبة لها فرصة لإنجاز جزء كبير من رسالة الدكتوراه خاصة بها، موضحة لـ"الوطن" أنها ستظل في المنزل طوال إجازة عيد الأضحى، والوضع نفسه بالنسبة لفاطمة الزهراء حسين، لكن بشكل مختلف لأنها ستظل في المنزل دون خروج كونها أم لطفلة رضيعة.

بينما إباء مكرم، البالغة من العمر 25 عاما، ستستغل الإجازة في قضاء عطلة صيفية بمحافظة الإسكندرية، موضحة لـ"الوطن" أنها فرصة لاستخدام الإجازة في ظل عدم عمل المصالح الحكومية، قائلة: "هأجز من غير ما مصالحي تتعطل".