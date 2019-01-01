"موعد مع الأنتخة".. قنبلة إجازات تنتظر المصريين في أغسطس

يشهد شهر أغسطس، الذي بدأ اليوم، جرعة لا بأس بها من "الأنتخة" والراحة، إذ ينتظر المصريون حوالي 15 يوما إجازة من أيامه الـ31.

ويضم الشهر، الذي يأتي في الترتيب الثامن من شهور السنة الميلادية، 10 أيام إجازات أسبوعية رسمية، تبدأ من يوم غد الجمعة.

وبالإضافة إلى الراحات الأسبوعية، هناك 5 أيام أخرى عطلة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

ويحل عيد الأضحى في الثلث الثاني من الشهر، ويأتي الجزء الأكبر من الأنتخة بـ9 أيام إجازة متواصلة، خلال أغسطس، فوقفة عيد الأضحى المبارك يوم السبت 10 أغسطس، وقبله الجمعة 9 أغسطس إجازة أسبوعية، ثم الإثنين والثلاثاء والأربعاء إجازة والعودة للعمل الخميس والأغلب يأخذها إجازة سنوية، إذ إنّ ما قبلها إجازة وبعده الجمعة والسبت إجازة.

وفي حالة كانت وقفة عيد الأضحى المبارك يوم الأحد 11 أغسطس، سيبقى الوضع كما هو، ولكن بدون إجازة سنوية، لأن الخميس سيكون من أيام العطلة الرسمية.