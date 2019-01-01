مركز الفلك الدولي: 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك

06:44 م | الأربعاء 31 يوليو 2019
تحري هلال العيد

تحري هلال العيد

كتب: الوطن

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قال مركز الفلك الدولي، وهو مركز علمي يعمل على رصد الأهله، ومراقبة سقوط الأقمار الصناعية في العالم العربي، ويقع في مدينة أبوظبي في الإمارات، إن غالبية الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر ذي الحجة 1440 هـ يوم غدٍ الخميس، 1 أغسطس.

وأكد المركز الدولي أن رؤية الهلال في ذلك، اليوم، غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي، بحسب ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".

وتابع مركز الفلك الدولي بأنه يمكن رؤية الهلال عن طريق التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارة أفريقيا وجنوب أوروبا، كما أن الهلال سيكون ظاهرا للعين المجردة بسهولة من بعض الأجزاء الغربية من الأمريكيتين.

وعلى الرغم من ذلك، شدد المركز على أن رؤية الهلال ستكون صعبة من أقصى غرب قارة أفريقيا والمحيط الأطلسي، ومعظم القارتين الأمريكيتين.

وذكر مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، أنه يمكن رؤية الهلال يوم الخميس من معظم أرجاء العالم الإسلامي، ورجح أن يوم الجمعة 2 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، ووبالتالي تصبح الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، والأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وتابع عودة بأن مركز الفلك الدولي سيتحري الهلال مساء غدٍ الخميس، من على قمة جبل حفيت في مدينة العين.

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