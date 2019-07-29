بالفيديو.. جدار ترامب الفاصل مع المكسيك "بقى مراجيح"

05:37 م | الأربعاء 31 يوليو 2019
الأطفال على الأرجوحة

الأطفال على الأرجوحة

كتب: سارة فرنسيس

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أرجوحة يلتقي عبرها أطفال الولايات المتحدة بأطفال المكسيك، صممها مهندسان معماريان أمريكيان، حيث يمر لوح عبر الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة ودولة المكسيك فيجتمع الكبار والصغار على كل جانب، ويصبح لكل فعل على جانب الولايات المتحدة رد فعل في المكسيك، وفقا لما كتبه رونالد رايل، أحد مصممي الأرجوحة، على حسابه على تطبيق تبادل الصور "إنستجرام".

 

وأرفق "رايل" بمنشوره صورا ومقاطع فيديو حصدت ملايين المشاهدات حيث ظهر فيها الأطفال يضحكون وهم يتمايلون بفرح على ثلاثة أراجيح وردية تم إدخالها من خلال الشرائح الفولاذية لجزء من الجدار الحدودي، الذي يقع في صن لاند بارك، شمال البحر الأبيض المتوسط، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيو يورك تايمز".

 

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One of the most incredible experiences of my and @vasfsf’s career bringing to life the conceptual drawings of the Teetertotter Wall from 2009 in an event filled with joy, excitement, and togetherness at the borderwall. The wall became a literal fulcrum for U.S. - Mexico relations and children and adults were connected in meaningful ways on both sides with the recognition that the actions that take place on one side have a direct consequence on the other side. Amazing thanks to everyone who made this event possible like Omar Rios @colectivo.chopeke for collaborating with us, the guys at Taller Herrería in #CiudadJuarez for their fine craftsmanship, @anateresafernandez for encouragement and support, and everyone who showed up on both sides including the beautiful families from Colonia Anapra, and @kerrydoyle2010, @kateggreen , @ersela_kripa , @stphn_mllr , @wakawaffles, @chris_inabox and many others (you know who you are). #raelsanfratello #borderwallasarchitecture

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ووفقا لما نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، ركّب المهندسان الأراجيح خلال عطلة نهاية الأسبوع، على مساحة تبلغ 2000 ميل تقريبا.

كما أرجعت الصحيفة سبب انتشار صور التصميم ومقاط فيديو الأطفال، هو بساطة التصميم والطريقة التي قدم بها رؤية مناقضة للواقع على الحدود.

 الفكرة نُشرت في 2009 في كتاب لمعالجة عقم الحواجز

وبحسب ما نشره موقع "سي إن إن"، جاءت الفكرة مشاركة بين رونالد رايل، أستاذ الهندسة المعمارية في جامعة كاليفورنيا، وفرجينيا سان فراتيلو، أستاذة مساعد في التصميم بجامعة ولاية سان خوسيه الأمريكية، حيث ترجع الفكرة لعام 2009، عندما رسم الاثنان تصميما لأرجوحة ثنائية القومية أو متأرجحة عبر الحدود، لينشر هذا التصميم في كتاب "بوردر وول أز آن أركتيكشر" أو "الحدود كمعماري"، وهو الكتاب الذي كان يهدف لـ"استغلال الفكاهة والإبداع لمعالجة عقم بناء الحواجز"، على حد قول جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وما نشرته الـ"سي إن إن".

 

وبحسب ما نشرته "نيو يورك تايمز"، يشير المشروع إلى ردود أفعال المعماريين والفنانين حيال مجهودات الرئيس الأمريكي، دونال ترامب، لبناء حائط ممتد على طول الحد بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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