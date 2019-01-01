بعد ظهور صلاح بها.. الإفتاء توضح حكم وضع المعتمر أو الحاج كمامة طبية

اعتمر الدولي المصري محمد صلاح، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين، إذ أدى المناسك المقدسة قبل السفر للانتظام في تدريبات "الريدز" لخوض منافسات موسمه الثالث مع الفريق.

وانتشرت صورة "مومو" عبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي أثناء ارتدائه ملابس الإحرام وتأديته للمناسك المقدسة في مكة المكرمة.

وفي الصورة، ظهر "أبو مكة" داخل الكعبة الشريفة، وهو يرتدي كمامة طبية في أثناء أداء مناسك فريضة العمرة.

وعن حكم وضع الحاج أو المعتمر للكمامات الطبية، خلال تأدية مناسك الفريضة المقدسة، أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال حول هذا الأمر بأنه يجوز للمحرم (الحاج أو المعتمر) وضعها، ولا فدية عليه.

وذكرت دار الإفتاء أنه من أهلَّ بالحج أو العمرة عليه محظورات ينبغي ألا يفعلها، ومن هذه المحظورات في الملبس، أنه لا يحل للرجل المحرم أن يستر جسمه -كله أو بعضه أو عضوًا منه- بشيء من اللباس المخيط أو المحيط، ويستر جسمه بما سوى ذلك، فيلبس رداءً يلفه على نصفه العلوي، وإزارًا يلفه على باقي جسمه.

والدليل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ».

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن حاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرًا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة.

وأضافت أن لبس الكمامة للمرأة المحرمة -في العمرة أو الحج خشية العدوى من الأمراض- جائزٌ، ولا فدية عليها؛ إذ أن الكمامة لا تُعَدُّ سترا للوجه؛ فقد قال الإمام ابن قدامة في "المغني": "مُنِعَت المرأةُ من البرقع والنقاب ونحوهما مما يُعَدُّ لستر الوجه".

واختتمت قائلة "وعليه: فيجوز للمحرم لبس الكمامة الطبية، ولا فدية عليه".

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ومن المقرر أن يختتم ليفربول معسكره التحضيري بمباراة أمام ليون يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل ببطولة كأس الدرع الخيرية.

وانضم المصري محمد صلاح نجم الريدز، إلى قائمة الفريق إلى جانب البرازيليين أليسون بيكر وروبيرتو فيرمنيو العائدين من الراحة.

وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته برفقة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ودع منافساتها في دور الـ16 لصالح جنوب أفريقيا.