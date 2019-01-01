صور.. سر ارتداء محمد صلاح الكمامة في العمرة

08:33 م | الإثنين 29 يوليو 2019
صلاح أثناء تأدية مناسك العمرة

صلاح أثناء تأدية مناسك العمرة

كتب: مصطفى الصبري

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أدى النجم المصري محمد صلاح، وجناح فريق ليفربول الإنجليزي، فجر اليوم الإثنين، مناسك العمرة، قبل السفر إلى إنجلترا من أجل الانتظام في تدريبات "الريدز" لخوض منافسات الموسم الجديد، الذي يعد الثالث لـ"مومو" مع ليفربول.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة "أبو مكة" أثناء ارتدائه ملابس الإحرام ويؤدي المناسك المقدسة.

وظهر "صلاح" داخل الأراضي المقدسة بمكة المكرمة، أثناء أداء مناسك فريضة العمرة وهو يرتدي كمامة طبية، ما آثار تساؤل الكثيرين.

الكمامة الطبية يرتديها الحجاج والمعتمرون في الأراضي المقدسة من أجل الوقاية من الأمراض، وهو أمر جائز للمحرم (الحاج أو المعتمر)، ولا فدية عليه، ولا خطأ فيه، بحسب ما أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي.

وقالت دار الإفتاء، إن حاجة المحرمين للكمامات الطبية التي تقيهم من الأمراض المعدية عن طريق النفس والهواء، ضرورة طبية لا استغناء عنها لبعضهم، فيجوز لهم أن يقلدوا القول بالجواز؛ نظرًا للحاجة الطبية، ولأن الحفاظ على النفس مقصد من مقاصد الشريعة. 

ومن المقرر أن يختتم ليفربول معسكره التحضيري بمباراة أمام ليون يوم الأربعاء المقبل قبل مواجهة مانشستر سيتي في الرابع من أغسطس المقبل ببطولة كأس الدرع الخيرية.

وانضم المصري محمد صلاح نجم الريدز، إلى قائمة الفريق إلى جانب البرازيليين أليسون بيكر وروبيرتو فيرمنيو العائدين من الراحة.

وغاب صلاح عن المعسكر التحضيري لليفربول لحصوله على قسط من الراحة بعد مشاركته برفقة المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ودع منافساتها في دور الـ16 لصالح جنوب أفريقيا.

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