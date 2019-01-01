خروف بالتقسيط: الربع مقدم والباقي على 6 شهور

08:03 م | الإثنين 29 يوليو 2019
خراف العيد بالتقسيط بسبب ارتفاع الأسعار

خراف العيد بالتقسيط بسبب ارتفاع الأسعار

كتب: سلمى سمير

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المواصفات والشروط الواجب توافرها في الأضحية لتكون صحيحة

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«ادفع ربع ثمن الأضحية، والباقى بالتقسيط المريح»، عروض طرحتها بعض منافذ بيع اللحوم بالمحافظات، ووجد فيها أصحاب المزارع الحيوانية حلاً مناسباً لتحريك حالة الركود فى الأسواق، بمنح المواطنين بعض التسهيلات لشراء الأضاحى.

بيع الأضاحى بالتقسيط، حل فطن له هيثم عبدالقادر، صاحب مزرعة فى مركز وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لتنشيط حركة البيع: «الناس بتعتبرها جمعية، يدفعوا كل شهر، وفى الآخر يقبضوا خروف، الفكرة بتساعد ناس كتير إنها تجيب أضحية فى ظل ارتفاع الأسعار».

عروض مختلفة طرحها أصحاب المزارع قبل عيد الأضحى

نظام خاص وضعه «هيثم» للتقسيط، يلتزم به الزبائن، حيث يتقاضى مبلغاً «مقدم حجز» لا يقل عن ربع ثمن الأضحية: «الطبيعى آخد نص التمن، بس بحاول أريح الزباين فى الدفع على قد ما أقدر»، ويتم سداد باقى ثمن الأضحية على 5 أشهر متتالية، ويشترط أن يكون القسط الأخير يوم الذبح: «سعر كيلو الضانى الحى السنة دى 70 جنيه، وطبعاً بيختلف تمن الأضحية باختلاف وزنها».

ويوفر «هيثم» خدمة توصيل الأضاحى للزبائن بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية: «الإقبال السنة دى ضعيف مش زى الموسم اللى فات، بسبب كثرة المواسم؛ عيد ومصيف ومدارس، وكله ورا بعض».

منذ شهرين، بدأت شركة متخصصة فى عروض التقسيط بمحافظة القاهرة، تقديم خدماتها للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى، بفتح باب التقسيط على لحوم الأضاحى، ولكن بنظام مختلف، حدده سيد محمد، رئيس الشركة: «الفكرة فى نطاق القاهرة والجيزة، والدفع بيكون على قسطين».

كما حرص «سيد» على طرح أسعار مخفضة عن المتاحة بالأسواق: «ببيع كيلو الضانى الحى بـ60 جنيه، والعجول البقرى الحية بـ57 جنيه، والعجول الجاموسى الحية بـ47 جنيه».

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