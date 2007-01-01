صديقة عمرها وراء الواقعة.. القصة الكاملة لسرقة الفنانة شيرين سيف النصر

رغم الابتعاد عن أضواء الشهرة لفترة طويلة، إلا أن اسمها يتصدر حاليا قائمة محركات البحث وأخبارها محط الأنظار بعدما تعرضت للسرقة على يد صديقتها المقربة، إنها الفنانة شيرين سيف النصر.

بلاغ للشرطة تقدمت به الفنانة شيرين سيف النصر، أمس الأحد، وذلك فور اكتشافها سرقة مجوهرات من غرفة نومها بشقتها التابعة لدائرة قسم الجيزة، مؤكدة عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها، دون اتهام أي شخص.

وبعد المعاينة والتحقيقات، كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، هي من سرقت مشغولات ذهبية والماس من شقة "شيرين" في منطقة الجيزة، لتقرر بعدها النيابة العامة بالجيزة حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة من داخل غرفة نومها، واعترفت المتهمة بتفاصيل الواقعة.

وبعد ساعات من التحريات، اعترفت صديقة الفنانة شرين سيف النصر، المتهمة بسرقة شقة صديقتها الفنانة بمنطقة قسم الجيزة، بأنها تمكنت من سرقة المشغولات الذهبية بطريقة مشروعة لأنها حصلت على مفتاح غرفة النوم من الفنانة منذ فترة، وكانت تمر بضائقة مالية، فقررت سرقة كمية من المشغولات الذهبية.

المسروقات تم بيعها بمبلغ 20 ألف جنيه

وأضافت المتهمة بأنها قامت ببيع المسروقات لأحد محلات بيع الذهب بمبلغ 20 ألف جنيه، وعقب ذلك أصدرت النيابة قرارا بحبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

يذكر أن مسلسل "أصعب قرار" عام 2007، كان آخر ظهور فني للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، وشاركها البطولة كل من الفنان رشوان توفيق وطارق لطفي وعايدة رياض وأحمد بدير وعبير صبري.