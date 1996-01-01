بعد غياب 12 عاما.. "سرقة المجوهرات" تُعيد شيرين سيف النصر إلى الأضواء

مرة أخرى تعود إلى الأضواء الفنانة ذات الشعر الذهبي والعينين الزرقاوين.. شيرين سيف النصر، التي طالما تصدرت شاشات الدراما والسينما في فترة التسعينيات، ولكنها لم تعد اليوم من بوابة فنية، وإنما عادت ضحية لحادث سرقة مجوهراتها من شقتها.

شيرين سيف النصر ولدت عام 1967 لأب مصري وأم فلسطينية، تخرجت عام 1991 في كلية الحقوق، عاشت في فرنسا بعض سنوات، حيث التقى بها الفنان يوسف فرنسيس أثناء عمله هناك في السفارة المصرية واكتشفها، لتشارك في مسلسل "ألف ليلة وليلة" عام 1986، لتتوالى أعمالها في الدراما التليفزيونية والتي من أبرزها "غاضبون وغاضبات، من الذي لا يحب فاطمة"، وفي السينما شاركت في العديد من الأعمال منها "سواق الهانم، النوم في العسل"، اعتزلت التمثيل في نهايات عام 1996 بعد زواجها ثم عادت مرة ثانية عام 2001 بعد الطلاق، لتشارك في عدة أعمال من أبرزها فيلم "أمير الظلام" عام 2002، الذي كان آخر أفلامها.

مسلسل "أصعب قرار" عام 2007، كان آخر ظهور فني للفنانة المعتزلة شيرين سيف النصر، وشاركها البطولة كل من الفنان رشوان توفيق وطارق لطفي وعايدة رياض وأحمد بدير وعبير صبري.

وتدور قصة المسلسل حول زوجة تعيسة (لعبت دورها عبير صبري)، فزوجها (الذي لعب دوره أحمد بدير) رجل ظالم ومتجبر ولا يخشى أحدا ولا يراعي حقوق زوجته، وهو ما يجعلها تشعر بحرمان عاطفي شديد، جعلها تخونه مع ظهور شخص في حياتها، أمطرها بالكلمات الناعمة الجميلة.

واليوم، قررت النيابة العامة بالجيزة حبس صديقة الفنانة شيرين سيف النصر 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في واقعة سرقة مجوهرات الفنانة من داخل غرفة نومها، واعترفت المتهمة بتفاصيل الواقعة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة استمعت لأقوال شيرين سيف النصر حول تعرض شقتها للسرقة وفقدها للمجوهرات ومشغولات ذهبية ثمينة.

"لما شقق الفنانين تتنهب".. المسروقات "ذهب وألماس ومبلغ مالي كبير"

وقالت مقدمة البلاغ، في محضر الشرطة والتحقيقات، إنها فوجئت بسرقة مجوهرات ذهبية وماسية من شقتها في دائرة قسم الجيزة.

وأضافات شيرين، في التحقيقات، إن المجوهرات المسروقة كانت بغرفة نومها، وأكدت عدم وجود كسر أو آثار عنف بمنافذ الشقة وأوضحت في أقوالها هوية المترددين على شقتها.

كشفت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، أن صديقة الفنانة شيرين سيف النصر، هي من سرقت مشغولات ذهبية والماس من شقة "شيرين" في منطقة الجيزة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة صداقة بالفنانة، وكانت تتردد عليها بعض الأوقات، وأثناء وجودها في الشقة، استولت على كمية من المشغولات الذهبية والماس.