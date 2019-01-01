سلاسل وأساور.. الأطباء يزيلون 1.6 كيلو جرام مجوهرات من معدة هندية

05:27 ص | الجمعة 26 يوليو 2019
1.6 كيلوجرام مجوهرات تم إزالتهم من معدة المريضة الهندية

1.6 كيلوجرام مجوهرات تم إزالتهم من معدة المريضة الهندية

كتب: مصطفى الصبري

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أزال الأطباء كنزا ضخما بلغ وزنه 1.6 كيلوجرام، من المجوهرات الذهبية والحلي والأموال والساعات من معدة امرأة في الهند.

عانت المريضة البالغة من العمر 22 عامًا من آلام في البطن، وظلت تعاني من آلام بعد كل وجبة لمدة أسبوع، قبل أن تدخل المستشفى، بحسب موقع "ladbible".

كشفت اختبارات التصوير المقطعي بالأشعة السينية عن وجود معادن في معدتها، لذلك أجرى الجراحون في كلية ومستشفى رامبورهات الحكومي الطبي في الهند عملية جراحية لإزالتها.

ووجد الجراحون في معدة المريضة سلاسل وخواتم وأقراط وأساور، وأيضًا 90 قطعة معدنية وساعة يد، بعد جراحة استمرت 75 دقيقة.

وقال الدكتور سيدهارثا بيسواس، رئيس قسم الجراحة الذي قاد العملية، إن المرأة تناولت الذهب والنحاس والنحاس الأصفر، ويُعتقد أن المرأة، التي تخضع للعلاج النفسي، ربما تكون أخذت هذه الأشياء من متجر مجوهرات حلي أخيها.

وذكرت أسرة المريضة: "لاحظنا أن الحلي كانت تختفي، لكن كلما استجوبناها، تبدأ في البكاء ولا تذكر شيء".

وأضافت والدتها: "على الرغم من مراقبتها بشكل دائم، تمكنت بطريقة ما من ابتلاع كل هذه الأشياء، ولم تكن بحالة جيدة خلال الشهرين الماضيين، وقبل دخولها المستشفى أخذناها إلى أطباء مختلفين وظلت تتلقى العلاج على أيديهم دون أي نتيجة".

وأكد الأطباء أن المريضة حالتها مستقرة وستخرج قريباً.

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