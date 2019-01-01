طهاة الغردقة ينحتون "السيسى وترامب وصلاح" على البطيخ

تسابق 60 «شيف» من مصر ودول مختلفة على نحت صور رؤساء وزعماء دول ومشاهير وشخصيات عامة على البطيخ فى المهرجان الذى تستضيفه مدينة الغردقة.. رسم الشيفات الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب واللاعب الدولى محمد صلاح، هدّاف ليفربول الإنجليزى والمنتخب المصرى، بالإضافة إلى شارلى شابلن وآخرين.

الشيف أحمد خميس، نحت وجه الرئيس السيسى على بطيخة، ونالت إعجاب السائحين من رواد المهرجان من مختلف الجنسيات الأجنبية، الذين التقطوا الصور التذكارية معها ونشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعى، وعبّر «خميس» عن حبه للرئيس السيسى، لذا اختار نحته والمشاركة بعمله فى المسابقة.

بينما نحت الشيف إبراهيم يوسف صورة للاعب محمد صلاح، ليعبّر عن حبه الشديد له بوصفه «فخر العرب»، مؤكداً أن نحت صورته استغرق 36 دقيقة أمام الجمهور من السياح.

فيما أشار الشيف محمود عبدالصادق، رئيس المهرجان، إلى مشاركة السائحين مع لجنة التحكيم فى اختيار الفائزين بنسبة 10% طبقاً لشروط المسابقة، ويتوقف الفوز على درجة صعوبة النحت والسرعة فى الأداء، بجانب عوامل أخرى ليس بينها جمال الصورة.

وبحسب الشيف أحمد جابر، منسق عام المهرجان والمتحدث الإعلامى لطهاة البحر الأحمر، فى تصريحات صحفية، فالهدف من المهرجان هو تنشيط السياحة والتقاط السائحين الصور التذكارية ونشرها على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل، وهو خير دعاية لسياحة الغردقة، حيث يتشجع أصدقاؤهم على زيارة مصر، لما تنعم به من أمن وأمان: «المهرجان رسالة للعالم بأن مصر آمنة».