مكافأة 5 آلاف جنيه لمن يعثر على كلب مخطوف فى الهرم

07:16 م | الثلاثاء 23 يوليو 2019
«أحمد» والكلب المخطوف «كيارا»

«أحمد» والكلب المخطوف «كيارا»

كتب: سلمى سمير

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حبه للكلبة الخاصة به فاق كل الحدود، منذ اللحظة التى اختُطفت فيها من أمام منزله، قرر أن يعيدها مرة أخرى إلى جواره، مستخدماً كافة الطرق المشروعة فى تحقيق ذلك، أحمد محمود، 26 عاماً، يصف الأيام الماضية بأنها الأسوأ فى حياته بسبب شدة تعلقه بـ«كيارا» كما يطلق عليها: «كنت متعلق بيها جداً، اليوم اللى اتخطفت فيه كنت نايم لكن عرفت اللى حصل من تفريغ كاميرات المراقبة اللى موجودة فى الشارع، كان جيرانا بيصلحوا التكييف، فباب العمارة اتفتح، وفى اللحظة دى هى هربت من باب البيت وتوك توك كان معدى خطفها».

"أحمد": وزعت إعلانات فى كل مكان.. وتفريغ الكاميرات يؤكد اختطافه

5 آلاف جنيه هى المكافأة التى عرضها «أحمد» لمن يعثر على الكلبة، أو يساعده فى ذلك: «عامل إعلانات فى كل حتة، وبنزل أدوّر عليها فى الشوارع، فتشت منطقتنا فى الهرم حتة حتة، وفى سوق الجمعة فى السيدة عيشة، بجد هتجنن عليها».

«كيارا» كانت رفيقة رحلته، تقاسمه كافة تفاصيل يومه: «أنا اللى مربّيها من صغرها، بتعمل معايا كل حاجة وبتروح معايا فى كل مكان، فيه بينا ذكريات كتير، كانت بتنزل معايا البحر وبتخاف عليّا فى الميّه، وبتعرف تعوم معايا، قضينا مع بعض أسعد لحظات».

أكثر ما يخشاه «أحمد» هو المصير الذى ينتظر الكلبة بعد تأكده من اختطافها: «أنا خايف إن اللى خدها مايهتمش بيها، أنا كنت بأكّلها وبراعيها، دى روح، شايل همها جداً»، موضحاً أنه وجد تفاعلاً من أبناء منطقته الذين ساعدوه فى البحث: «كله بيحاول يساعدنى، لأنها كانت غالية وعزيزة عليّا، وعمرى ما هفقد الأمل».

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