"القوس" يتصدر.. أبراج 4 من أبرز أثرياء مصر في قائمة فوربس 2019

شملت قائمة فوربس لأثرياء العالم 2019، تواجد 6 رجال أعمال مصريين قدرت ثروتهم بـ17.3 مليار دولار أمريكي، تقسمت غالبيتها بين عائلتي "ساويرس" ومنصور"، حيث ضمت القائمة إثنين من عائلة ساويرس و3 أسماء من عائلة منصور.

وتصدر القائمة رجل الأعمال ناصف ساويرس، الذي قفزت ثروته اليوم إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بمارس الماضي بثروة قيمتها 6.4 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه مصري، وفقًا لموقع "فوربس" الأمريكي.

أغنى 6 مصريين في قائمة فوربس 2019.. ثروتهم 17.3 مليار دولار

بينما احتل رجل الأعمال نجيب ساويرس المركز الثاني، ورجل الأعمال محمد منصور في المركز الثالث، وشهدت القائمة تواجد رجل الأعمال المصري، المقيم في بريطانيا، محمد الفايد، الذي حل في الترتيب الرابع محليًا والـ1511 عالمياً بثروة 1.5 مليار دولار، أما المركز الخامس كان من نصيب رجل الأعمال ياسين منصور، وأخيرًا في المركز السادس يوسف منصور.

وترصد "الوطن"، في التقرير التالي أبراج 4 من أبرز أثرياء مصر، على النحو التالي:

ناصف ساويرس

الرجل الأغني في مصر، من مواليد 30 نوفمبر 1960، وهو من مواليد برج القوس.

وتقول عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، إنه "في علم الأرقام إذا كنت مولودًا في يوم 30 نوفمبر فإن ذلك يعني أنك محب للحركة والسفر، ولديك أيضًا روح طموح وقدرة على التركيز كبيرة، وتستطيع أن تتحكم في انفعالاتك وتتكيف مع الظروف".

نجيب ساويرس

المهندس نجيب ساويرس من مواليد 17 يونيو 1955، وهو من مواليد برج الجوزاء.

ويشتهر مواليد هذا البرج بالإقدام على تجربة أي شيء ولو لمرة واحدة، وهو الحاجة إلى التجول والاكتشاف، حيث يكون التحول السريع في المواقف وفي الحاجة المزاجية سمة أساسية تشير إلى حاجة إلى التغيير، بحسب ما تقوله خبيرة الأبراج ماجي فرح عبر موقعها الإلكتروني.

محمد الفايد

رجل الأعمال المصري، المقيم في بريطانيا، من مواليد 27 يناير 1929، وهو من مواليد برج الدلو.

وتقول خبيرة الأبراج ماجي فرح، عبر موقعها الإلكتروني، إن مواليد هذا البرج يتميزون بحب الاستطلاع، و"الشخص مواليد هذا البرج يسخر حياته لكل ما يحيط به بدءا منك أنت شخصيا، وحتى السيارة الجديدة التي اشتراها الجيران، تقريبا كل شيء في الحياة وبلا استثناء يسعى لاكتشافه فالحياة بالنسبة له سر كبير لا بد وأن يكتشف، كما وأن كل من يعيشون معه تحيطهم أسرار كثيرة ويجب أن يكون على علم بها أيضا".

ياسين منصور

من مواليد 1 يناير 1961، أي من مواليد برج الجدي.

وترى خبيرة الأبراج ماجي فرح، أن الشخص مواليد برج الجدي يعرف طريقه جيدا ويتجه إلى الأمام، فليس لديه وقت ليضيعه في البحث عن أسباب العوائق في الطريق.