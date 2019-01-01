أغنى 6 مصريين في قائمة فوربس 2019.. ثروتهم 17.3 مليار دولار

أظهرت قائمة فوربس 2019 لأثرياء العالم تواجد 6 رجال أعمال مصريين، على رأسهم ناصف ساويرس، الذي قفزت ثروته اليوم إلى 7.9 مليار دولار مقارنة بمارس الماضي بثروة قيمتها 6.4 مليار دولار أي ما يعادل نحو 25 مليار جنيه مصري.

وتزامن ارتفاع ثروة ناصف ساويرس، رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، مع صعود نادي أستون فيلا الإنجليزي الذي استثمر فيه في شراكة مع المستثمر الأمريكي ويسلى إدنس، للمساهمة في زيادة رأس مال النادي، وامتلك نسبة 55% من أسهم النادي، خالص من أي مديونية.

وأنشأ "ناصف" محطة لتوليد الطاقة تعمل بالفحم في مصر بالتعاون مع شركة أبوظبي الدولية للاستثمار البترولي، كما أسس وحدة الانشقاق التابعة لشركة "أوراسكوم للإنشاء والصناعة" في مجال الأسمدة والكيماويات وشكلت أيضًا شركة أوراسكوم للإنشاء في الإمارات ومصر.

ويعد ناصف ساويرس الأغنى في مصر حاليًا وفقًا لموقع "فوربس"، بينما يحتل المركز 252 بين أثرياء العالم، متفوقًا على شقيقه نجيب ساويرس بـ523 مركزًا، حيث يحتل "نجيب" المركز 775 بين أثرياء العالم، في حين يقع في المركز الثاني بين أثرياء مصر بثروة تقدر بـ2.9 مليار دولار.

وتقاسمت عائلة "منصور" السيطرة على قائمة الأثرياء في مصر مع عائلة "ساويرس"، حيث تواجد 3 من أعضاء العائلة في القائمة بثروات متفاوتة، كان أولهم محمد منصور، وياسين ويوسف منصور.

وبلغت ثروة رجل الأعمال محمد منصور 2.3 مليار دولار، وجاء فى الترتيب الثالث مصرياً، والـ1008 عالمياً، وهو صاحب مجموعة شركات منصور؛ التي تمتلك حقوق التوزيع الوحيدة في مصر لمعدات "Caterpillar"، وسيارات "جنرال موتورز"، ولشركات "ماكدونالدز".

وجاء ياسين منصور في الترتيب الخامس محلياً، و1511 عالمياً، بثروة 1.5 مليار دولار، ويدير "ياسين" مع أشقائه الملياردير محمد ويوسف مجموعة المنصور، التي تمتلك الحقوق الحصرية لوكالات شركة "كاتربيلر" في روسيا ومصر إلى جانب العديد من الدول الأفريقية، كما تمتلك وكلاء "جنرال موتورز" في العراق ومصر.

وأتى يوسف منصور في الترتيب السادس محلياً، و1818 عالمياً، بثروة 1.2 مليار دولار.

وشهدت القائمة تواجد رجل الأعمال المصري، المقيم في بريطانيا، محمد الفايد، الذي حل في الترتيب الرابع محليًا والـ1511 عالمياً بثروة 1.5 مليار دولار.

ويبلغ إجمالي ثروة السداسي 17.3 مليار دولار، أي ما يعادل 287560600000 جنيه مصري.